​Новый формат регионального развития

Будучи средоточием крупной промышленной индустрии, где действует порядка 800 предприятий, экономика региона одной из первых ощутила на себе последствия резких колебаний курса рубля. Товары павлодарских производителей в одномоментной ситуации оказались на рынке в крайне невыгодном положении. Кризис­ные явления негативно отразились на деятельности промышленного сектора, где производство сократилось на 4,2%. Наибольшее падение уровня производства произошло в энергетике, где ИФО сложился в пределах 86,3%.

– Этому есть объективные причины. В минувшем году Экибастузская ГРЭС-1 полностью прекращала поставки электроэнергии на российский рынок в связи с девальвацией рубля. Наряду с этим, сокращался спрос со стороны крупных казахстанских энергоснабжающих организаций и потребителей, что в целом привело к снижению показателей, – пояснил К. Бозумбаев.

Тем не менее, как рассказал глава региона, благодаря своевременно принятым мерам Правительства удалось сохранить стабильность и обеспечить положительную динамику по основным показателям социально-экономического развития. Главное здесь – это плавающий курс тенге. После выравнивания цен поставки продукции на внешний и внутренний рынки возобновились практически в прежнем объеме.

Специально созданной рабочей группой акимата области были внесены предложения в Правительство и приняты меры по проблемам порядка 40 промышленных предприятий. В результате в области удалось сохранить рост объемов производства в металлургии – 102,2%, химической промышленности (ИФО – 108%), а также легкой промышленности (ИФО – 115,4%).

Несмотря на сложность текущей ситуации, предприятия области продолжают освоение производства новых видов продукции, в том числе катодной меди, прокаленного кокса, преднапряженного бруса, автомобильных кузовов и других товаров. В конце прошлого года в регионе начали добычу медной руды, что обеспечило рост ИФО отрасли металлических руд в 3 раза.

По мнению Каната Бозумбаева, существенную поддержку развитию промышленности региона оказали новые производства Карты индустриализации, введенные в строй в первой пятилетке ПИИР – 68 проектов. В минувшем году этими предприятиями выпущено продукции на сумму порядка 180 млрд тенге, что в 1,3 раза больше уровня 2014 года. При этом объем экспорта продукции здесь превысил 100 млрд тенге. В целом доля данных предприятий в общем объеме промышленного производства области составляет пятую часть – 20,3%, в обрабатывающей промышленности – четвертую часть (26%).

В рамках второй пятилетки в области состоялся запуск пяти новых проектов с общим объемом инвестиций порядка 443 млрд тенге. При этом было создано более 1 990 рабочих мест. Среди них – Бозшакольский горно-обогатительный комбинат и нефтехимическое производство прокаленного нефтяного кокса, расположенное на территории СЭЗ «Павлодар». Эти новые производства уже обеспечили выход продукции на сумму порядка 40 млрд тенге. На стадии реализации находится еще более 20 проектов Карты индустриализации с общим объемом инвес­тиций 800 млрд тенге. Нынче планируется к запуску еще 11 проектов на 25 млрд тенге (560 рабочих мест).

– В регионе выполняется поручение Главы государства о создании вокруг крупных предприятий сети малого производств. Буквально через несколько дней в Экибас­тузе откроется теплица по выращиванию голландских роз. Цветочники планируют выращивать до 7 миллионов штук цветов в год. Теплица находится рядом с Экибас­тузской ГРЭС-1 и будет работать за счет использования излишней тепловой энергии предприятия, – сказал аким.

Одна из главных антикризисных задач – это привлечение инвестиций. Здесь область набрала высокий темп роста – 123%. Всего за год привлечено порядка 450 млрд тенге. В консолидированном рейтинге МИР РК область находится на первом месте по привлечению инвестиций среди регионов. В соответствии с новыми задачами, поставленными Главой государства, ведется активная работа по привлечению новых инвестиций, в том числе зарубежных. Сейчас ряд компаний области совместно с китайскими инвесторами прорабатывают вопросы реализации перспективных проектов, в том числе по расширению электролизного производства и реконструкции двух энергоблоков на Аксуской ГРЭС. Также с зарубежными партнерами достигнута договоренность о строительстве на территории СЭЗ «Павлодар» химико-металлургического комплекса.

В 2015 году в целях реализации автодорожных проектов программы «Нұрлы жол» из Нацфонда области было выделено 6,5 млрд тенге. При этом завершены работы по 14 инвестиционным проектам на сумму более 5 млрд тенге. Продолжаются работы на автотрассе Павлодар – Астана, а также начата реконструкция участка на трассе Павлодар – Семей. В соответствии с графиком осуществлена и реконструкция участка автомобильной дороги Омск – Павлодар – Майкапшагай протяженностью 59 км.

В рамках модернизации ЖКХ в регионе реализовано 6 проектов на сумму 2,7 млрд тенге. В частности, завершены работы по реконструкции 328 км коммунальных сетей, проведен капитальный ремонт 6 много­квартирных жилых домов. В результате, как подчеркнул К. Бозумбаев, все плановые показатели по снижению доли сетей со средним физическим износом выполнены в полном объеме.

– Актуальным для нашего региона остается вопрос по обеспечению сельского населения качественной питьевой водой. Мы планируем до 2020 года построить 230 новых объектов водоснабжения, – сообщил глава региона.

За минувший год в Павлодарской области централизованным водоснабжением было обеспечено более 9 тыс. сельских жителей, построено 102,7 км водопроводной сети.

В жилищном строительстве усилиями всех компаний введено в эксплуатацию 165 тыс. кв. м жилья. Аким уверен, что, несмотря на сложные экономические условия и экономию бюджетных средств, все начатые проекты жилищного строительства будут завершены своевременно.

В целом за 2015 год объем строительных работ по области превысил уровень предыдущего года в 1,5 раза. Завершено строительство 20 объектов социальной сферы. Построено 5 школ, из них 4 – в сельской местности.

– Регион активно адаптируется к новым реалиям современности, выстраивает новый формат развития в соответствии с задачами Плана нации и ключевыми программами Правительства, – заключил аким.