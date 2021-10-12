Экономика
Новый формат сотрудничества с ОЭСР разрабатывают в Правительстве РК
Укрепление взаимовыгодного сотрудничества Казахстана с ОЭСР обсудили в ходе встречи в Правительстве Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов и руководитель отдела Евразии Секретариата глобальных связей ОЭСР Уильям Томпсон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В Национальном плане развития предусматривается приведение страновых политик к стандартам ОЭСР и подготовки заявки на вступление в организацию в 2025 году.

Алихан Смаилов отметил, что для придания нового импульса долгосрочному партнерству разрабатывается новый формат сотрудничества — Action Plan, в котором будут конкретные направления взаимодействия.

«Нам необходимо продолжать работу с ОЭСР, как организацией, стандарты которой мы будем развивать в Казахстане. Мы видим перспективы взаимодействия в области национальной статистики, борьбы с коррупцией. Также нужно охватить развитие бизнес-среды, привлечение инвестиций, эффективного госуправления, обеспечения верховенства закона», — отметил вице-премьер.

Напомним, Казахстан является активным участником ряда региональных инициатив ОЭСР, в том числе Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии, специальной рабочей группы по реализации Программы действий по охране окружающей среды для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, и политического диалога по вопросам развития на основе использования природных ресурсов.

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