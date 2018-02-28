Новый формат сотрудничества инициирован нынешним венгерским председательством в Выше­градской группе, которое проходит под девизом «Вышеград объединяет» (V4 Connects), ставя задачу усиления взаимодействия с государствами-партнерами за пределами европейского континента.

В своем обращении к участникам заседания министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил, что интегра­ционный опыт Выше­градской группы может быть весьма полезным для набирающего обороты центральноазиатского взаимодействия. Президент ­Казахстана Нурсултан Назарбаев постоянно выступает за укрепление диалога и сотрудничества стран Центральной Азии в решении насущных проблем региона, сказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства назвал конкретные сферы возможного взаимодейст­вия Центральной Азии и Вышеградской группы. В их числе образование и развитие человеческого капитала, цифровизация и использование передовых технологий, сотрудничество в рамках Международного финансового центра «Астана», Центра по развитию «зеленых» технологий и Парка IT-стартапов, которые созданы на площадке Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Министр высказал мнение о том, что немаловажным фактором успеха бренда «Вышеградская группа» является открытость к диалогу и сотрудничеству с другими государствами и объе­динениями. Не случайно среди партнеров «четверки» можно увидеть как ее ближайших соседей, так и географически весьма отдаленные страны, такие как Канада или Япония. Примечательно, что с каждым из партнеров группу связывают конкретные взаимовыгодные совместные проекты.

Заседание продемонстрировало большой интерес всех представленных на нем государств к межрегиональному взаимодейст­вию и продолжению активного диалога в предложенном формате.