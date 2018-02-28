Новый формат сотрудничества инициирован нынешним венгерским председательством в Вышеградской группе, которое проходит под девизом «Вышеград объединяет» (V4 Connects), ставя задачу усиления взаимодействия с государствами-партнерами за пределами европейского континента.
В своем обращении к участникам заседания министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил, что интеграционный опыт Вышеградской группы может быть весьма полезным для набирающего обороты центральноазиатского взаимодействия. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постоянно выступает за укрепление диалога и сотрудничества стран Центральной Азии в решении насущных проблем региона, сказал министр.
Глава внешнеполитического ведомства назвал конкретные сферы возможного взаимодействия Центральной Азии и Вышеградской группы. В их числе образование и развитие человеческого капитала, цифровизация и использование передовых технологий, сотрудничество в рамках Международного финансового центра «Астана», Центра по развитию «зеленых» технологий и Парка IT-стартапов, которые созданы на площадке Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».
Министр высказал мнение о том, что немаловажным фактором успеха бренда «Вышеградская группа» является открытость к диалогу и сотрудничеству с другими государствами и объединениями. Не случайно среди партнеров «четверки» можно увидеть как ее ближайших соседей, так и географически весьма отдаленные страны, такие как Канада или Япония. Примечательно, что с каждым из партнеров группу связывают конкретные взаимовыгодные совместные проекты.
Заседание продемонстрировало большой интерес всех представленных на нем государств к межрегиональному взаимодействию и продолжению активного диалога в предложенном формате.