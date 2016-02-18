Новый формат соцвыплат на основе контракта начнут "тестировать" в 2016 году
Ксения Воронина
С 2016 года обусловленная денежная помощь на основе социального контракта будет внедрена в пилотном режиме во всех регионах страны. Об этом в ходе расширенного заседания Коллегии Министерства здравоохранения и социального развития РК сообщила глава Министерства Тамара Дуйсенова, передает Kazpravda.kz.
"С 2014 года в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях успешно реализуется республиканский пилотный проект "Өрлеу" по внедрению обусловленной денежной помощи малообеспеченным гражданам. С 1 июля 2015 года аналогичные региональные пилотные проекты дополнительно запущены в 38 районах и городах за счет средств местных бюджетов. В общей сложности в республиканском и региональных пилотных проектах приняли участие 20,2 тысячи человек. В результате их реализации отмечается: увеличение среднедушевых доходов участников проектов более чем в 2 раза; уменьшение в регионах количества получателей АСП на 31,8%, государственного пособия на детей (ГДП) – на 2,1%; вовлечение порядка 90% трудоспособных участников пилотных проектов в меры содействия занятости", – отметила Дуйсенова.
Напомним, что в 2015 году был принят Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты населения", которым предусматривается трансформация с 1 января 2018 года трех выплачиваемых сегодня видов социальной помощи малообеспеченным гражданам в одну адресную социальную помощь в новом формате.
"В целях подготовки к полномасштабной реализации норм закона, начиная с 2016 года обусловленная денежная помощь на основе социального контракта будет внедрена в пилотном режиме во всех регионах страны", – сказала глава МЗСР.
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