Новый глава фонда
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Владимир Осипов
Премьер-министр отметил заслуги Ахметжана Есимова перед страной и подчеркнул его высокий профессионализм и ответственность в выполнении наиболее сложных государственных задач.
За короткий период времени Ахметжан Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение Международной выставки «ЭКСПО-2017».
– Перед фондом стоят очень важные задачи, поставленные Главой государства, в том числе по дальнейшей реализации программы трансформации, – отметил Бакытжан Сагинтаев.
Премьер-министр пожелал успехов новому председателю правления и коллективу фонда и отметил необходимость активизации работы по достижению обозначенных Президентом страны целей и задач.