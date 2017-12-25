​Новый глава фонда

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Владимир Осипов

Премьер-министр отметил заслу­ги Ахметжана Есимова перед страной и подчеркнул его высокий профессионализм и ответственность в выполнении наиболее сложных государственных задач.

За короткий период времени Ахметжан Есимов организовал эффективную подготовку и успешное проведение Международной выставки «ЭКСПО-2017».

– Перед фондом стоят очень важные задачи, поставленные Главой государства, в том числе по дальнейшей реализации прог­раммы трансформации, – отметил Бакытжан Сагинтаев.

Премьер-министр пожелал успехов новому председателю правления и коллективу фонда и отметил необходимость активизации работы по достижению обозначенных Президентом страны целей и задач.

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