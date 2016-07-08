Такое решение было принято на состоявшейся вчера внеочередной городской партийной конференции под председательством первого заместителя Председателя партии «Нур Отан» Мухтара Кул-Мухаммеда.

Представляя Асета Исекешева, Мухтар Кул-Мухаммед подчеркнул, что столица стала одним из ключевых промышленных центров Казахстана, превратившись из дотационного города в регион-донор респуб­ликанского бюджета.

Валовой региональный продукт Астаны уже превышает четыре с половиной триллиона тенге. В городе сформированы образовательный и медицинский кластеры, создан мощный локомотивосборочный и вагонострои­тельный комплекс, а также новый транспортно-логистический центр (крупнейший в Центральной Азии и Сибири).

Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» отметил, что Астана является олицетворением триумфа независимости Казахстана, сейчас перед городом стоят новые важные задачи.

– Приоритетным направлением развития Астаны Глава государства обозначил инновационную сферу, которая позволит сформировать принципиально новую экономическую модель и обеспечит достижение нашей главной стратегической цели – вхождение Казахстана в топ-30 ведущих стран мира. В преддверии международной выставки «ЭКСПО-2017» этот вопрос приобретает особую актуальность, и партия «Нур Отан» должна обеспечить строжайший контроль за качеством исполнения поручений нашего Лидера, – подчеркнул М. Кул-Мухаммед.

Помимо этого, первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» напомнил про необходимость стопроцентной реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и программы «Нұрлы жол», в которых партии также отведена важная ревизионная функция.

М. Кул-Мухаммед выразил уверенность, что под председательством А. Исекешева столичный филиал партии «Нур Отан» сможет обеспечить эффективное выполнение поручений Президента.

Новый глава столичного филиала поблагодарил руководство партии за оказанное ему доверие и пообещал приложить все силы для того, чтобы продолжить эффективную работу АГФ.

– Мы сфокусируемся на реализации всех стратегических, программных документов нашего Лидера и на других поручениях, данных Главой государства, в том числе это развитие продуктивной занятости, создание новых рабочих мест, устойчивый рост нашей столицы Астаны, – отметил А. Исекешев. – Продолжим реализацию партийных проектов, социальных программ, таких как развитие массового спорта, озеленение города, развитие здравоохранения, поддержка уязвимых слоев населения и другие.