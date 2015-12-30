​Новый год на… Мадагаскаре!

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
фото организаторов

Более 300 детей разного возраста из 20 социальных учреждений города окунулись в незабываемую праздничную атмосферу: организаторам удалось на несколько часов «перенести» детей из холодной зимы в солнечное лето: темой новогоднего представления стал далекий тропический остров Мадагаскар. Пусть на короткое время, ребятишки почувствовали себя настоящими искателями приключений на загадочном острове. Веселые персонажи из одноименного мультфильма – зебра Мартин и лев Алекс – стали для ребят гидами в лабиринте увлекательных путешествий и забавных конкурсов.

Под зажигательные ритмы популярной песни I like to move it move it в пляс пус­тились все: могучий Халк кружил вокруг прикованной к коляске хрупкой Снежинки, а осмелевший вдруг Зайчонок так и норовил щелкнуть по картонному носу зазевавшегося «заклятого друга» – Серого Волка. После знойных тропиков ребята вновь перенес­лись в заснеженный Алматы. Любимые и долгожданные всей детворой Дед Мороз и Снегурочка не обманули их ожиданий: веселые викторины, новогодние подарки и сюрпризы, дружный хоровод вокруг елки – все это произвело на ребят огромное впечатление. Программу праздника продолжило театрализованное представление «Зимняя сказка». Приятным завершением новогодней феерии стали традиционные подарки – помимо любимых сластей и фруктов, детям вручили канцелярские наборы, развивающие игры и игрушки.

Популярное

Все
Дневник Азиады
На кортах планеты
ИИ, один сплошной ИИ?
Забег, где важен каждый километр
Борьба за лидерство обостряется
Сохранить транзитные позиции
Очередной титул Ангелины
Объединять эпохи и культуры
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
22 медали – в копилке страны
Человек, опередивший время
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
От политических деклараций – к конкретным действиям
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
Посадили тысячу деревьев
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
Годами в бегах
В Астане проходит Региональный экологический саммит
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
