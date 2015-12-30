​Новый год на… Мадагаскаре!

фото организаторов

Более 300 детей разного возраста из 20 социальных учреждений города окунулись в незабываемую праздничную атмосферу: организаторам удалось на несколько часов «перенести» детей из холодной зимы в солнечное лето: темой новогоднего представления стал далекий тропический остров Мадагаскар. Пусть на короткое время, ребятишки почувствовали себя настоящими искателями приключений на загадочном острове. Веселые персонажи из одноименного мультфильма – зебра Мартин и лев Алекс – стали для ребят гидами в лабиринте увлекательных путешествий и забавных конкурсов.

Под зажигательные ритмы популярной песни I like to move it move it в пляс пус­тились все: могучий Халк кружил вокруг прикованной к коляске хрупкой Снежинки, а осмелевший вдруг Зайчонок так и норовил щелкнуть по картонному носу зазевавшегося «заклятого друга» – Серого Волка. После знойных тропиков ребята вновь перенес­лись в заснеженный Алматы. Любимые и долгожданные всей детворой Дед Мороз и Снегурочка не обманули их ожиданий: веселые викторины, новогодние подарки и сюрпризы, дружный хоровод вокруг елки – все это произвело на ребят огромное впечатление. Программу праздника продолжило театрализованное представление «Зимняя сказка». Приятным завершением новогодней феерии стали традиционные подарки – помимо любимых сластей и фруктов, детям вручили канцелярские наборы, развивающие игры и игрушки.