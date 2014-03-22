Новый год – обещание счастья

А утром на центральной площади Достык грянул «новогодний» бал. Он начался ярким театрализованным представлением «Добро пожаловать, Наурыз!». Но вот умолкла последняя нота – и сумасшедшая «разноцветная» карусель закружила на площади. И в этой шумной цветастой разноголосице я вновь, как и год назад, вдруг явственно услышал низкие звуки зурны, под которую плясал турецкий культурный центр. И ни у кого не было сил перепеть Федора Клименко и его украинскую диаспору. Как невозможно было пройти мимо богатейшей выставки национальных блюд – изюминки праздника, устроенного этнокультурными объединениями.

…Блистал Наурыз, как драгоценный бриллиант, поворачиваясь все новыми сияющими гранями. Здесь можно было покататься на казахских качелях – алтыбакан, полюбоваться искусством мастеров восточных единоборств и казак куреси, сразиться с соперником за шахматной доской, испытать себя в перетягивании каната, продемонстрировать крепость мышц, «поиграв» 24-килограммовой гирей под восторженный рев зрителей. Или схватиться в единоборстве на руках с таким азартом, как будто ты – на чемпионате мира по армрестлингу.

Громом оваций восторженные горожане благодарили юных виртуозов из оркестра домбристов Центра внешкольной работы. Забрасывали вопросами Бауыржана Ешметова – тренера спорт­школы № 10 из Жамбылского района, где растят будущих беркутчи. Непременно хотели сфотографироваться с его воспитанниками – юными кусбеги и их подопечными – беркутами и ястребами. С удовольствием принимали участие в конкурсе юрт, наслаждаясь радушием и гостеприимством их хозяев и с удовольствием дегустируя деликатесы казахской национальной кухни. В это же время в «Гауhартасе», одном из красивейших ресторанов областного центра, потчевали 130 инвалидов детства, которых пригласила на обед директор заведения Меруерт Лешбаева...

А стоило прохладным фиолетовым сумеркам окутать разгоряченный город, как над площадью Достык взорвался разноцветным дождем праздничный салют…

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,

Жамбылская область