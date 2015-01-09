Новый год в новых квартирах

Череда грандиозных новоселий прокатилась в первые дни наступившего года по поселкам и городам Жетысу. Так, в Талдыкоргане обладателями комфортабельных квартир стали сразу 168 семей. Большинство их – многодетные мамы, малоимущие, ветераны-«афганцы», инвалиды. Просторные апартаменты предоставлены в аренду с последующим выкупом. На строительство нового микрорайона из местного бюджета выделялось 823 млн. тенге. Совсем скоро сюда будет запущен автобусный маршрут.
На церемонии вручения ключей от квартир новоселы Аида Касымбекова, Самай Касейнулы и Анна Белимова выразили особую благодарность Президенту Нурсултану Назарбаеву за постоянное внимание, оказываемое насущным проблемам сограждан. Благодаря программе «Доступное жилье» они обрели долгожданную крышу над головой…
В эти же дни в Капшагае ввели в строй 50-квартирный дом, построенный по заказу Жилстройсбербанка. Квадратный метр обошелся вкладчикам по льготной цене – 90 тыс. тенге. К примеру, молодая семья Макатовых квартиру своей мечты прибрела по трехгодичной программе накоплений. Их соседка, школьный педагог Алия Аймаганбетова, также получив кредит с низкой процентной ставкой, стала хозяйкой трехкомнатного жилья.
Показатели жилищного строительства в регионе ежегодно растут. Уже идет прием заявлений на покупку квартир в строящихся комплексах в Каскелене и поселке Отеген-батыра, а в селе Теректы Коксуского района появилась целая улица коммунальных домов. Трехкомнатные, каждый площадью по 80 кв. м, они стали хорошим подарком к Новому году для многодетных семей. К объектам подведены инженерные коммуникации, во дворах имеются хозпостройки и территория под огород. Сельчане придумали оригинальное название для новой улицы – Детская: по их подсчетам в каждой местной семье в среднем растет около пяти малышей.
Еще 20 таких же типовых одноэтажных домов сданы в эксплуатацию в поселке Узынагаш. А в Бескольском сельском округе Алакольского района усилиями местных властей восстановлена заброшенная пятиэтажка, в которую въехали сразу 40 семей новоселов. Капитальный ремонт здания обошелся в сумму 230 млн. тенге.
По данным акимата области, в наступившем году план по вводу жилья увеличен до 1 млн. кв. м. Крупномасштабная стройка уже развернулась в юго-западном жилом массиве Талдыкоргана. Здесь на территории площадью 206 га вырастут сразу несколько новых микрорайонов. Это будет мини-город, в состав которого войдут свыше 120 многоквартирных домов. Помимо жилых высоток на территории массива появятся объекты социально-культурного значения: детские сады, школы, Дворец школьников, Дом молодежи, ЦОН и поликлиника.