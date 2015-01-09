Новый год в новых квартирах

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Асет КАЛЫМОВ
фото Юрия БЕККЕРА
Череда грандиозных новоселий прокатилась в первые дни наступившего года по поселкам и городам Жетысу. Так, в Талдыкоргане обладателями комфортабельных квартир стали сразу 168 семей. Большинство их – многодетные мамы, малоимущие, ветераны-«афганцы», инвалиды. Просторные апартаменты предоставлены в аренду с последующим выкупом. На строи­тельство нового микрорайо­на из местного бюджета выделялось 823 млн. тенге. Совсем скоро сюда будет запущен автобусный маршрут.
На церемонии вручения ключей от квартир новоселы Аида Касымбекова, Самай Касейнулы и Анна Белимова выразили особую благодарность Президенту Нурсултану Назарбаеву за постоянное внимание, оказываемое насущным проб­лемам сограждан. Благодаря программе «Доступное жилье» они обрели долгожданную крышу над головой…
В эти же дни в Капшагае ввели в строй 50-квартирный дом, построенный по заказу Жилстройсбербанка. Квадратный метр обошелся вкладчикам по льготной цене – 90 тыс. тенге. К примеру, молодая семья Макатовых квартиру своей мечты прибрела по трехгодичной программе накоплений. Их соседка, школьный педагог Алия Аймаганбетова, также получив кредит с низкой процентной ставкой, стала хозяйкой трехкомнатного жилья.
Показатели жилищного строительства в регионе ежегодно растут. Уже идет прием заявлений на покупку квартир в строящихся комплексах в Каскелене и поселке Отеген-батыра, а в селе Теректы Коксуского района появилась целая улица коммунальных домов. Трехкомнатные, каждый площадью по 80 кв. м, они стали хорошим подарком к Новому году для многодетных семей. К объектам подведены инженерные коммуникации, во дворах имеются хозпостройки и территория под огород. Сельчане придумали оригинальное название для новой улицы – Детская: по их подсчетам в каждой местной семье в среднем растет около пяти малышей.
Еще 20 таких же типовых одноэтажных домов сданы в эксплуатацию в поселке Узынагаш. А в Бескольском сельском округе Алакольского района усилиями местных властей восстановлена заброшенная пятиэтажка, в которую въехали сразу 40 семей новоселов. Капитальный ремонт здания обошелся в сумму 230 млн. тенге.
По данным акимата области, в наступившем году план по вводу жилья увеличен до 1 млн. кв. м. Крупномасштабная стройка уже развернулась в юго-западном жилом массиве Талдыкоргана. Здесь на территории площадью 206 га вырастут сразу несколько новых микрорайонов. Это будет мини-город, в состав которого войдут свыше 120 многоквартирных домов. Помимо жилых высоток на территории массива появятся объекты социально-культурного значения: детские сады, школы, Дворец школьников, Дом молодежи, ЦОН и поликлиника.

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