Новый Гражданский кодекс для защиты прав человека и развития экономики

Конституционные гарантии в повседневной жизни

Покупка жилья, открытие собственного дела, получение услуг через цифровую платформу, передача имущества по нас­ледству – за всеми этими привычными жизненными решениями стоят нормы гражданского законодательства. От того, насколько ясно и согласованно они изложены, зависит уверенность человека в возможности распоряжаться своим имуществом, заключать договоры и защищать свои интересы. Поэтому подготовка нового Гражданского кодекса имеет непосредственное значение для каждого из нас и для развития экономики страны.

В Послании народу Казахстана от 28 октября Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу разработать новый Гражданский кодекс, который создаст правовую основу перехода к экономике будущего. Сейчас прорабатываются подходы, определяющие содержание предстоящей работы.

В центре внимания, безусловно, стоят устойчивость имущественных отношений и возможность свободно проявлять частную инициативу. Эти подходы задают общие ориентиры проекта, а конкретные решения предстоит обсудить и уточнить с участием депутатского корпуса, государственных органов, ученых и практикующих юристов. Уже сегодня важно объяснить, каких результатов мы намерены достичь и как они связаны с повседневными потребностями граждан.

Новая Конституция 2026 года пре­д­определяет ценностную основу обновления гражданского законодательства. Признание человека, его жизни, прав и свобод высшими ценностями государства должно находить выражение в конкретных правовых механизмах. Для нас это означает необходимость оценивать каждую будущую норму с точки зрения ее значения для человека и возможнос­ти воспользоваться предус­мотренной ею защитой.

Такой подход особенно важен для личных неимущественных прав. Достоин­ство, частная жизнь и персональные данные нуждаются в последовательной гражданско-правовой защите, в том чис­ле в цифровой среде. Человек должен понимать, какие действия нарушают его права, к кому при необходимости следует предъявить требование и каким способом добиться их восстановления.

Основной закон признает, гарантирует и равным образом защищает собственность всех форм. В новом кодексе этот принцип должен получить развитие в едином содержании права собственнос­ти и надежных механизмах его защиты. Государство, вступая в гражданские отношения, должно участвовать в них на равных началах с другими участниками.

Гарантии собственности тесно связаны со свободой предпринимательства. Решение вложить средства в производство, создать рабочие места или заключить долгосрочный договор зависит от уверенности в том, что приобретенные права будут защищены, а принятые обязательства – надлежащим образом исполнены. Предсказуемость гражданского законодательства создает основу для таких решений.

Самостоятельное значение имеет право наследования, также закрепленное в качестве конституционной ценности. Развитие его регулирования должно осуществляться с уважением к воле человека и интересам семьи. За юридическими нормами здесь стоят вопросы, от которых зависит благополучие близких и сохранение результатов многолетнего труда.

Обновление с сохранением правовой преемственности

Действующий Гражданский кодекс сыграл важную роль в становлении независимого Казахстана. За более чем тридцатилетний период он закрепил основные институты рыночной экономики, утвердил свободу договора и равенство участников гражданских отношений. На его основе развивалась правоприменительная и судебная практика.

Этот опыт составляет основу дальнейшей работы. Положения, которые подтвердили свою эффективность и понятны участникам оборота, необходимо сохранить. Преемственность позволяет обновлять законодательство, поддерживая доверие к уже сложившимся правовым отношениям.

Вместе с тем за прошедшие десятилетия существенно изменились экономика и повседневная жизнь. Значительная часть наших покупок и услуг переместилась в цифровую среду. Расширилось использование электронных договоров, появились платформенные модели взаи­модействия, новые способы создания и использования результатов интеллек­туальной деятельности. Развитие искусственного интеллекта ставит дополнительные вопросы об ответственности и распределении рисков.

Законодательство последовательно отвечало на эти изменения поправками в кодекс и принятием отдельных законов. Теперь требуется оценить накопленные решения в их взаимосвязи, устранить несогласованность и обеспечить единство основных правил. Речь идет не просто об обновлении отдельных норм, а о комп­лексной оценке основных институтов, их взаимосвязей и практики применения. Масштаб такой задачи выходит за рамки обычных точечных поправок и требует системной переработки граж­данского законодательства. При этом способы законодательного оформления преобразований не должны заслонять их главную цель – качество правового регулирования.

Созидательная научная дискуссия поможет содержательно усилить эту работу. Показательно, что и в поступивших в Министерство юстиции предложениях ученых и практиков, несмотря на различие взглядов на форму пре­образований, отмечается необходимость глубокой ревизии действующего кодекса, модернизации его основных институтов и изучения передового международного опыта. Таким образом, различие подходов к законодательному оформлению не отменяет содержательной основы для совместного поиска решений. Для нас профессиональные замечания ценны прежде всего тем, насколько они поз­воляют повысить качество будущего правового регулирования.

Собственность и договор как основа уверенности

Одним из ключевых направлений предстоящей работы должна стать выработка согласованной системы прав на имущество. Речь идет как о праве собственности, так и о законных возможностях пользоваться чужим имуществом. Потребуется­ определиться с общими правилами возникновения, содержания и защиты таких прав, развить известные в континентальной правовой традиции формы пользования, одновременно предусмот­рев защиту владения от самоуправства.

Практический смысл этих решений заключается в правовой определеннос­ти отношений между собственником и человеком, который законно пользуется имуществом. Условия пользования, пределы полномочий и способы защиты должны быть понятны обеим сторонам. Это важно и для граждан, и для предпринимателей, чья деятельность зависит от устойчивости имущественных отношений.

Не менее существенна свобода договора. Участникам оборота необходимо предоставить больше возможностей самостоятельно определять условия сотрудничества, если их решения не нарушают права других лиц и охраняе­мые законом интересы. Предлагается пересмотреть избыточные ограничения, сохранив правила, применяемые тогда, когда стороны сами не урегулировали соответствующий вопрос.

Однако реальные возможности сторон не всегда равны. Приобретая услугу, человек часто присоединяется к заранее подготовленным условиям и не может на равных обсуждать с более сильной стороной каждый пункт. Поэтому расширение договорной свободы должно сопровождаться защитой от несправедливых условий. Подходы к отношениям между профессиональными предпринимателями и к договорам с потребителями должны учитывать эту разницу. Иное понимание размывало бы человекоориентированный характер обновления кодекса.

Если отдельное условие типового договора необоснованно ущемляет права потребителя, правовое решение должно позволять устранить такое условие и, когда это возможно, сохранить сам договор. Для человека в такой ситуации важно получать необходимую услугу на справедливых и законных основаниях.

Сохранение действия сделки предлагается рассматривать и как общий ориен­тир. Признание ее недействительной должно иметь достаточные основания, связанные с защитой прав, основ правопорядка и иных охраняемых интересов. Такой подход помогает обеспечить устойчивость договорных связей и защитить добросовестных участников.

Добросовестность должна получать конкретное содержание на всех стадиях отношений. Человек или организация, которые надлежащим образом исполняют обязательства и учитывают законные интересы другой стороны, должны иметь возможность рассчитывать на последовательную правовую защиту. Не менее важно совершенствовать положение юридических лиц и корпоративные отношения. Современной экономике нужны понятные и гибкие правовые конструкции для привлечения инвестиций, объединения капитала и развития предпринимательства при надежной защите участников, кредиторов и четких правилах ответственности.

Правила для цифровой экономики

Новый кодекс должен сохранять применимость по мере появления технологий, которых сегодня еще не существует. Поэтому регулирование предлагается строить на общих правилах, способных действовать независимо от конкретного технического решения.

Покупателю, заключившему договор через приложение или иные цифровые решения, необходимо понимать, кто отвечает за исполнение обязательства, как подтвердить его условия и куда обратиться­ при нарушении. Предпринимателю нужны ясн­ые правила использования цифровых сервисов и распределения связанных с ними рисков. Сам технологический способ взаимодействия не должен снижать уровень защиты.

Для этого важно согласовать положения о сделках, объектах гражданских прав, ответственности и защите личных нематериальных благ. Отдельные вопросы интеллектуальной собственности, наследования и отношений с иностранным участием также требуют рассмотрения с учетом современных способов создания, использования и передачи имущества и прав.

При этом кодекс должен сохранять значение основного акта гражданско-правового регулирования. Вопросы публичного управления и специальные про­цедуры могут регулироваться отдельными законами, но их гражданско-правовые последствия должны быть согласованы с общими положениями кодекса. Конкретное разграничение предстоит определить при разработке проекта.

Качество текста и условия перехода

В работе предполагается сохранить континентальную правовую традицию, к которой принадлежит гражданское законодательство Казахстана. Особое внимание будет уделено германской цивилистической модели, отличающейся системностью правовых конструкций и последовательностью регулирования имущественных отношений. Наряду с ней заслуживают изучения Модельные правила европейского частного права и опыт кодификации Китая, осуществленной в условиях масштабных экономических и технологических изменений. Зарубежный опыт необходим не для механического копирования, а для поис­ка решений, отвечающих потребностям Казахстана.

Для каждого заимствуемого подхода необходимо установить его назначение, связь с другими институтами и последствия для национального правопорядка. Определяющее значение имеют потребности Казахстана, отечественная правовая практика и совместимость предлагаемых решений.

Предлагается вести разработку поэтапно: согласовать общие начала и структуру, подготовить разделы, про­вести обсуждение и научную экспертизу. Одновременно необходимо проработать порядок введения нового кодекса в действие и изменения в связанные законодательные акты.

Переход к новому регулированию должен учитывать действующие договоры и ранее возникшие права. Людям и организациям необходимо заранее понимать, какие положения затронут их отношения, как и в какой степени потребуется подготовиться к новым правилам. Стабильность гражданского оборота зависит от качества этих решений в той же мере, что и от содержания основных норм.

Предстоящая работа над новым Граж­данским кодексом – возможность не только устранить накопившиеся недостатки, но и сформировать современную, внут­ренне согласованную систему частного права. Важно сохранить лучшее, что соз­дано отечественной цивилистической школой и подтверждено практикой.

Министерство юстиции открыто к содержательной профессиональной дискуссии: конечный результат должен определяться качеством предложенных решений, а не различием научных подходов. Главным критерием успеха станет то, насколько кодекс укрепит защиту прав человека, доверие к праву и возможности долгосрочного развития экономики Казахстана.