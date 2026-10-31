Новый Гражданский кодекс должен учитывать развитие ИИ - депутаты

Депутаты и юристы рассмотрели, как в новом законодательстве будут регулироваться цифровые активы, электронные сделки и технологии искусственного интеллекта

Фото: Ж.Жумабеков

В Астане обсудили разработку нового Гражданского кодекса Казахстана с учётом развития цифровой экономики. Круглый стол прошёл в Комитете Курултая по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, передает Kazpravda.kz.

В обсуждении приняли участие депутаты, представители Министерства юстиции, партии «Әділет», Maqsut Narikbayev University и юридического сообщества.

Председатель комитета Унзила Шапак напомнила, что разработать новый Гражданский кодекс поручил Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании от 28 октября 2026 года. По её словам, с момента принятия действующего кодекса в него внесли более 150 изменений и дополнений. При этом документ не в полной мере учитывает современные формы договорных отношений, цифровые активы и смарт-контракты.

«Принятие нового Гражданского кодекса – это стратегический шаг по укреплению правового суверенитета страны, обеспечению устойчивого экономического роста и правовой модернизации Республики Казахстан. Президент поставил перед депутатами Курултая конкретную задачу – совместно с Правительством приступить к разработке документа и принять его до конца следующего года. Эта работа требует максимальной консолидации всех задействованных вместе с экспертным юридическим сообществом», – заявила Унзила Шапак.

Заместитель председателя Курултая Нурлан Бекназаров отметил, что действующий Гражданский кодекс, введённый в действие в 1995 году, нуждается в обновлении с учётом развития технологий.

«Глава государства в своем Послании отметил необходимость принятия нового Гражданского кодекса, который станет правовой основой для перехода к экономике будущего. Электронные сделки, цифровые активы, платформенная экономика, технологии искусственного интеллекта и оборот данных предъявляют новые требования к традиционным институтам гражданского права. При этом новое правовое регулирование не должно препятствовать развитию экономики, а, напротив, должно создавать благоприятные условия для инноваций и предпринимательских инициатив, обеспечивать правовую определенность и стабильность гражданского оборота», – сказал Нурлан Бекназаров.

Заместитель председателя партии «Әділет» Нурсултан Байтилесов обратил внимание на необходимость согласовать положения нового кодекса с действующими законами. В частности, речь идёт о регулировании деятельности юридических лиц, корпоративных отношений, наследования и интеллектуальной собственности.

«При этом необходимо учитывать и принцип «Закона и Порядка». Развитие цифровой экономики должно сопровождаться укреплением законности, защитой прав граждан и обеспечением ответственности за нарушения в цифровой среде. Мы не должны позволять новым технологиям оставаться юридически уязвимыми перед организациями, цифровыми платформами или автоматизированными системами», – подчеркнул Нурсултан Байтилесов.

В обсуждении также участвовали председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев, вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова и руководитель координационно-аналитического центра «Әділетті Орта» Абзал Куспан.