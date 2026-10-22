Новый групповой водопровод запустили в Акмолинской области

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Во исполнение поручения Главы государства Комитет водного хозяйства Минводы запустил новый групповой водопровод. Объект обеспечит централизованным водоснабжением три села Сандыктауского района Акмолинской области, в которых проживают более 1,1 тыс. человек, сообщает Kazpravda.kz

В церемонии запуска объекта приняли участие исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета водного хозяйства МВРИ РК Булан Турлыбеков и аким Сандыктауского района Серик Кудабай.