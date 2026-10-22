Новый групповой водопровод запустили в Акмолинской области

Водное хозяйство
Дана Аменова
корреспондент

Его протяженность превышает 22 км

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Во исполнение поручения Главы государства Комитет водного хозяйства Минводы запустил новый групповой водопровод. Объект обеспечит централизованным водоснабжением три села Сандыктауского района Акмолинской области, в которых проживают более 1,1 тыс. человек, сообщает Kazpravda.kz

В церемонии запуска объекта приняли участие исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета водного хозяйства МВРИ РК Булан Турлыбеков и аким Сандыктауского района Серик Кудабай.

«Новый водопровод улучшит питьевое водоснабжение сел Красная Поляна, Петриковка и Арбузинка. В рамках проекта был проложен водовод протяженностью 22,1 км, пробурены две водозаборные скважины, построена водозаборная площадка и две площадки водопроводных сооружений с насосными станциями. Также установлены 123 колодца, выполнены работы по электроснабжению», — сообщил и.о. заместителя председателя Комитета водного хозяйства МВРИ РК Булан Турлыбеков.

 

#новый #запуск #водопровод

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