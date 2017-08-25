​Новый импульс для АПК

Об этом Глава государства сказал во время встречи, состояв­шейся в середине августа. И поставил перед университетом и учеными задачу повысить эффективность подготовки специалистов и внедрения результатов научных исследований с целью увеличения объемов произ­водства конкурентоспособной, экспорто­ориентированной аграрной продукции. В ходе встречи я представил Президенту информацию об Агротехнологическом хабе. Это структура, созданная в рамках трансформации КазНАУ в исследовательский вуз, занимается поиском и трансфертом лучших инновационных технологий, новых знаний, внедрением результатов научных исследований – стартап-проектов. Деятельность Агрохаба позволяет оказывать содействие инновационному развитию АПК, развивать механизмы государст­венно-частного партнерства, самофинансирования и автономии вуза.





Сегодня Агротехнологический хаб выполняет международные проекты совместно с мировыми зарубежными университетами. К примеру, с Корнельским университетом – по адаптации подвоев яблони, устойчивых к бактериальному ожогу; штата Мичиган – по модернизации сельского хозяйства Казахстана и внедрению интегрированной системы защиты растений, цифровым геоинформационным системам для АПК; Колумбийским и NASA – по улучшению урожайности зерновых культур; Вагенинген (Нидерланды) – по устойчивому развитию экосистем и использованию водных ресурсов; Путра (Малайзия) – по производству продукции халал; Восточной Финляндии – по пищевой безопасности и ветеринарии; BOKU (Австрия) – по лесным ресурсам; Св. Иштвана (Венгрия) – по агроинженерии и электроэнергетике; Северо-Западным университетом сельского хозяйст­ва и лесоводства Китая – по кукурузе на зерно, картофелю и животноводству. Специалисты Агрохаба осуществляют проек­ты совместно с голландской группой компаний STAAY FOOD GROUP и Phillips по созданию в Казахстане инновационного тепличного комплекса; с корейской компанией – по развитию интенсивного растениеводства и тепличного хозяйства; с министерством сельского хозяйства США (USDA) – по системе раннего обнаружения и реагирования на заражение саранчовыми на базе ГИС-технологий.

В ходе встречи были затронуты вопросы современного состояния аграрной науки и образования на примере КазНАУ. Я рассказал о деятельности и перспективах университета. Наш вуз является членом 11 международных консорциумов. С 2015 года мы участвуем в рейтинге лучших университетов мира по версии QS ЕЕСА («Развивающаяся Европа и Центральная Азия»), заняв в первый год в рамках данной оценки 67-е место среди 150 вузов. В настоящее время в работе университета находится 50 науч­ных проектов.

Центр стратегического исследования агробизнеса нашего университета провел анализ развития аграрной науки и образования. Анализ показал, что в отличие от других стран у нас сложилась перевернутая пирамида по соотношению количества НИИ, опытных хозяйств и центров передачи знаний. По количеству НИИ Казахстан превосходит зарубежные страны, но по количеству центров передачи знаний значительно уступает. Это значит, что результаты научных исследований слабо внедряются в производство, а центры распространения знаний ограничиваются проведением курсов повышения квалификации для работников АПК. Поэтому надо предпринять ряд кардинальных мер по качественному преобразованию аграрной науки и образования с целью максимального приближения к потребностям производства. При этом опираться на передовой опыт таких стран, как США, Франция, Аргентина, Бразилия, Израиль, Китай. В этих странах роль интегратора образования и науки с бизнес-средой выполняют крупные исследовательские университеты.

В Казахстане в разных сферах промышленности транснацио­нальные компании, крупные холдинги выделяют финансы на развитие науки для своих отрас­лей. Но в АПК такой картины не наблюдается. В агробизнесе еще нет таких преуспевающих компаний, которые могли бы вложить ресурсы на развитие аграрной науки. Проблемой остается и обеспечение научными кадрами НИИ и опытных хозяйств. Молодые специалисты с неохотой идут в науку из-за низкой заработной платы. За 25 лет по программе «Болашақ» обучение прошли всего лишь 70 студентов-аграриев. Из них 16 были студентами, а 54 – стажерами.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений касательно интеграции образования и науки в агропромышленном комплексе. В реализации поставленных задач будут принимать участие все научно-исследовательские институты, аграрные вузы, опытные хозяйст­ва и цент­ры распространения знаний. Совсем скоро, в сентябре, их представители соберутся в КазНАУ, где состоит­ся республиканская научно-практическая конференция. На предстоящей встрече главными станут вопросы развития аграрной науки и образования и пути их решения в свете реализации государственной программы развития АПК.