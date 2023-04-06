Новый импульс сотрудничеству

Открывая встречу, Жакип Асанов поблагодарил дипломата за успешную деятельность по укреплению сотрудничества между странами и подчеркнул, что в Сенате сейчас идет формирование группы дружбы с Алжиром, призванное усилить казахстанско-алжирское межпарламентское взаимодействие.

– Алжир является для Казахстана на­дежным и конструктивным партнером. Мы рассчитываем на активизацию связей между законодательными органами как в двустороннем формате, так и в рамках международных площадок, таких как Межпарламентский союз и Парламентский союз ОИС. Ожидаем, что уже в ближайшее время сформируем новые составы групп дружбы. Это придаст импульс нашим межпарламентским связям, – сказал Жакип Асанов.

В ходе встречи заместитель председателя Сената ознакомил собеседника с ходом реализации политических и экономичес­ких реформ, проводимых в Казахстане по инициативе Главы государства, подчерк­нув, что главным приоритетом в работе Парламента является их законодательное обеспечение.

В завершение беседы стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии расширенного партнерства между Казахстаном и Алжиром во всех сферах, представляющих взаимный интерес.