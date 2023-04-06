Новый импульс сотрудничеству

Работники ТОО «Казахалтын» (рудник Бестобе) просят сохранить рабочие места
Прокуроры Алматы и Туркестанской области отменили государственные закупки на более чем 24 млрд тенге
Театральные встречи
Как барсук погулять вышел
Все счастливые несчастливы по-своему
Указ Президента Республики Казахстан
Снести нельзя оставить
Дела семейные
Закон Республики Казахстан
Безопасность прежде всего
Как помочь энергетике
Постоянный представитель Казахстана при ООН впервые избран председателем ежегодной сессии Комиссии ООН по разоружению
Следовать духу и букве Основного закона
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране
Жизнь после смерти
Сатпаевские лицеисты выиграли образовательную путевку в Великобританию в трехъязычном состязании на тему экологии
Есть статус - будут и достижения
Ответственность перед народом и историей
"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Для востока страны тема приграничных районов, поднятая Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе выступления перед Парламентом, является горячей, больной
Цифровая иммерсивная выставка художников Италии откроется в Нацмузее РК
Уникальные издания начала XX века, дошедшие до наших дней буквально в нескольких экземплярах, передают в музеи жители Павлодарской области. Так пожелтевшие страницы с арабской вязью, сохраненные как семейные реликвии и молчавшие сотни лет, открывают перед учеными новую информацию
Cпецпредставитель президента Франции Изабель Дюмон посетит Казахстан
Рассылку о повышении пенсий на 30-50% распространяют в Казнете
Давка на эскалаторе в Астане попала на видео: пострадал один человек
Какой будет погода в апреле для казахстанцев
Красный трактор, переживший много перипетий и ставший приметой Шымкента, вернулся из небытия
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей