Касым-Жомарт Токаев утвердил состав Экспертной группы по вопросам стратегического развития при Президенте Республики Казахстан
Президент подписал Распоряжение «Об Экспертной группе по вопросам стратегического развития при Президенте Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Экспертная группа по вопросам стратегического развития – консультативно-совещательный орган при Президенте, создаваемый в целях экспертной проработки концептуальных подходов и приоритетов долгосрочного развития Республики Казахстан.
Основными задачами Экспертной группы являются определение и экспертная проработка концептуальных подходов, обсуждение результатов аналитических, социологических и форсайт-исследований.
Рабочим органом Экспертной группы является Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.
Заседания Экспертной группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. К участию в заседаниях могут привлекаться представители государственных органов, научных организаций, экспертного сообщества, бизнеса, гражданского общества и иные специалисты, не входящие в состав Экспертной группы.