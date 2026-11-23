Касым-Жомарт Токаев утвердил состав Экспертной группы по вопросам стратегического развития при Президенте Республики Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент подписал Распоряжение «Об Экспертной группе по вопросам стратегического развития при Президенте Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Экспертная группа по вопросам стратегического развития – консультативно-совещательный орган при Президенте, создаваемый в целях экспертной проработки концептуальных подходов и приоритетов долгосрочного развития Республики Казахстан.

Основными задачами Экспертной группы являются определение и экспертная проработка концептуальных подходов, обсуждение результатов аналитических, социологических и форсайт-исследований.

Рабочим органом Экспертной группы является Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Заседания Экспертной группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. К участию в заседаниях могут привлекаться представители государственных органов, научных организаций, экспертного сообщества, бизнеса, гражданского общества и иные специалисты, не входящие в состав Экспертной группы.