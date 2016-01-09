Новый коммунальный рынок открыли в Атырау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
"Всех региональных товаропроизводителей пищевой продукции собрали под одной крышей. Ожидается, что цены здесь будут значительно ниже рыночных. О необходимости такого коммунального рынка в Атырау говорили давно. Проект решает сразу несколько вопросов. Доступные тарифы аренды позволят реализовывать товар с минимальной наценкой. Кроме того, теперь в одном месте, без накрутки перекупщиков, можно найти продукцию всех региональных производителей", – передает телеканал.
Новый рынок включает в себя почти 300 торговых мест, предусмотрены отдельные павильоны для мяса и рыбы, овощей и фруктов. Есть склады и холодильники для хранения сельхозпродукции. Прежде чем попасть на прилавки, весь товар проходит тщательную проверку в современной лаборатории.
"От районов мы получили заявки, в которых каждое крестьянское хозяйство указало, какую продукцию будет продавать. Мы утвердили цены и поставили ограничение на 44 наименования этих продуктов. Это можем делать по той причине, что торговые места, которые здесь реализовываются, в два раза дешевле, чем те торговые места, которые сегодня предлагаются нашим предпринимателям на других рынках", – сказал заместитель акима Атырауской области Гумар Дюсембаев.
Для удобства населения коммунальный рынок работает до 10 вечера. "Продавцы все вежливые. Цены приемлемые, можно покупать. И продукты все свежие. Ожидается, что рынок составит реальную ценовую конкуренцию не только частным рынкам, но и городским супермаркетам", – отмечают жители города.