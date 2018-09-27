Новый комплексный план по улучшению качества жизни инвалидов разработают в Казахстане
Инга Селезнева
Новый комплексный план по улучшению качества жизни и обеспечению прав лиц с ограниченными возможностями будет рассчитан на 2019-2023 годы. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова в ходе заседания Координационного совета в области социальной защиты инвалидов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Учитывая, что План по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью завершается в 2018 году, министерством предлагается разработать Комплексный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью на 2019-2023 годы. Для этого будет создана межведомственная рабочая группа по разработке, в состав которой будут включены представители общественных объединений лиц с инвалидностью, общественных советов, депутаты Парламента Республики Казахстан, а также другие заинтересованные государственные органы", – сообщила Абылкасымова.
В конце доклада она резюмировала главные направления, которые будут разработаны в комплексном плане.
"Таким образом, в Комплексном плане найдут отражение следующие основные направления с обозначением целевых индикаторов, направленных на реализацию государственной политики в области соблюдения и защиты прав лиц с инвалидностью", – добавила она.
В плане будут отражены: дальнейшее совершенствование мер по профилактике и предупреждению инвалидности; формирование к 2030 году безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей; совершенствование мер по обеспечению качественной занятости и повышение уровня экономической самостоятельности лиц с инвалидностью; развитие инклюзивного общества через активное вовлечение лиц с инвалидностью во все сферы жизнедеятельности; повышение эффективности социальной реабилитации, абилитации и специальных социальных услуг путем развития цифровизации государственных услуг, внедрения профессиональных стандартов и усиления межведомственного взаимодействия; проведение широкой информационно-разъяснительной работы, направленной на формирование толерантного отношения общества к проблемам инвалидности.
В каждом из направлений будут установлены целевые индикаторы для центральных государственных и местных исполнительных органов.
Стоит отметить, что в текущем году завершается реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы, сказала она.
"За этот период установлены 17 270 единиц дорожных знаков и указателей, обустроены пешеходные переходы звуковыми устройствами в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание лиц с инвалидностью; создано 15 служб "Инватакси", в которых имеются 280 специализированных машин с охватом 34,8 тысячи человек с учетом расходов местного бюджета", – подчеркнула Абылкасымова.
Также, по ее словам, обеспечено сопровождение сурдопереводом транслирования новостных передач на 26 региональных телеканалах; увеличены нормы обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами более чем в 2 раза (с 360 до 730 ед.) для 51,1 тысячи лиц с инвалидностью; в 2 раза увеличено время оказания услуг специалиста жестового языка (с 30 до 60 часов) для четырех тысяч лиц с нарушением слуха; расширен перечень технических компенсаторных средств реабилитации с 32 до 55 видов наименований, включая современные сурдотехнические, и тифлотехнические средства для обеспечения 55,2 тысячи лиц с инвалидностью.
"В целом мероприятия, запланированные за счет РБ (республиканский бюджет – прим. авт.), выполнены в полном объеме", – резюмировала министр.