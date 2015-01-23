Новый король Саудовской Аравии назначил сына министром обороны

В мире
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Ксения Воронина
Фото с сайта globalconflict.ru
Новый король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз аль Сауд издал ряд первых указов в качестве главы государства. В частности преемником короля на посту министра обороны, который новый глава государства занимал с 2012 года, стал его сын Мухаммед бен Сальман, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Также стало известно, что пост заместителя наследного принца занял глава МВД эмир Мухаммед ибн Наиф.

В официальном сообщении государственного телевидения подчеркивается, что остальные министерские портфели перераспределяться не будут – руководители ключевых министерств останутся на своих местах.

Напомним, что король Саудовской Аравии Абдалла скончался на 91-м году жизни в ночь на 23 января. Ранее монарх был доставлен в одну из больниц Эр-Рияда 31 декабря, где прошел курс лечения от легочной инфекции. 

В начале января покойный король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдул-Азиз аль Сауд предоставил грант в $35 млн на борьбу с вирусом Эбола в Западной Африке.

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