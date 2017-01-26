Статьи
Новый курс Лидера
Мухтар Кул-Мухаммед, первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан»
И сегодня Лидер нации со своим историческим обращением вновь устремил внимание всего мира к нашей стране. Еще с 2005 года, после обнародования послания «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации», начался процесс поэтапного реформирования страны. Сегодняшнее обращение Главы государства является квинтэссенцией этого модернизационного процесса. Президент, по сути, открыл новую страницу в летописи Республики Казахстан.

Нурсултан Назарбаев как отец – основатель государства привел Казахстан к признанным всем миром колоссальным достижениям. За 25 лет независимости мы, без преувеличения, прошли путь, равный столетиям. Все, что мы получили на старте, так это обломки отсталой коммунистической системы народного хозяйства, заглохшие заводы, депрессивное село, пустые магазинные прилавки, массовую безработицу, гиперинфляцию и, как следствие, тяжелейший и всеобъемлющий кризис.

Сегодня мы имеем сильное государство, демонстрирующее уверенный экономический рост и социальную стабильность. Что самое главное – в Казахстане обеспечены порядок, мир и согласие многонационального народа. Нас знают и уважают на мировой арене, в нашу республику вкладывают многомиллиардные инвестиции, а ярким свидетельством высокого геополитического авторитета Казахстана в международном сообществе является наше членство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, победа Астаны как столицы ЕХРО 2017.

Параллельно с решением первостепенных и насущных задач страны Президент проводил последовательную политику по созданию и развитию современной, устойчивой и действенной модели государственного управления. В результате в Казахстане сформированы профессиональное Правительство, сильный Парламент и независимая судебная власть. Они составляют основу системы «сдержек и противовесов» государственного аппарата, которая уже доказала свою надежность и эффективность. Поэтому, как подчеркнул наш Лидер, вопрос перераспределения полномочий между ветвями государственной власти является последовательным и закономерным этапом развития Казахстана.

Важно отметить, что большие преобразования предусматривают значительное повышение не только полномочий, но и ответственности Парламента и Правительства республики за принимаемые ими решения. При этом в Казахстане сохраняется сильная президентская власть, что позволит обеспечить стабильность и единство народа, порядок и согласованное функционирование всех ветвей государственной власти, а также надежную защиту конституционных прав граждан, наших государственных границ и обороноспособности страны.

Поэтому Глава государства как гарант Конституции принял историческое решение, которое демонстрирует политическую стабильность общества, уверенную экономическую поступь развития нашей страны и, главное, верность стратегическим целям будущего нации, определенным в программном документе «Казахстан-2050». Новый курс Лидера я бы объяснил очень просто: сильная президентская власть – профессиональное Правительство – ответственный Парламент – независимая судебная система – открытое общество. Все это – демонстрация впечатляющего успеха Казахстана и его выдающегося Лидера.

Популярное

Все
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформатор с большой буквы
Тору перевели на казахский язык
Обращение Токаева принял в работу Конституционный совет
Какую помощь окажут пострадавшим от пожаров в Костанайской области
Толерантность и терпимость не имеют границ
Пути медийной дипломатии
Если наука, то такая
С призывом к миру
Откуда у дефицита «ноги растут»
Все для людей
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 сентября
Будет ли закрываться программа Artsport, ответили в Минкультуры и спорта
Карл у Шынар
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Локомотив на рельсах диверсификации
Разбавленный водой спирт на 18,5 млн тенге пытались продать в Казахстане
Тайна смыслов
Об участившихся столкновениях самолетов с птицами высказались в Авиационной администрации РК
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Ахмет Байтурсынов: ради будущего страны и народа
Миннауки прокомментировало информацию о "бездомных" студентах в Алматы
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Тренер по каратэ изнасиловал 5-летнюю девочку в Актау
Чужой беды не бывает
Собака удочерила котят в Атырау
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Можем, если захотим
«Точечные эксперименты» градостроительства
На треть снизили стоимость заявленного роста тарифа на электроэнергию в Костанайской области
А вы знали, что, даже если съедать по одному яблоку в день, потребуется около 20 лет, чтобы попробовать каждый из более чем 7 тыс. их сортов?
Более 300 волонтеров задействованы в масштабной работе в Костанайской области
Вода нуждается в защите
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце
Egemen Qazaqstan возглавил Дихан Қамзабекұлы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 сентября
Ссылаясь на дефицит топлива, компании, занимающиеся вывозом твердых бытовых отходов, сократили периодичность вывоза мусора
Активистка-общественница из Конаева Ляззат Салыкова обучает швейному делу людей с инвалидностью и помогает им зарабатывать своим трудом
Токаеву рассказали о подготовке к Съезду лидеров мировых и традиционных религий
Ущерб от пожаров в Костанайской области еще подсчитывается – глава МНЭ
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Тонкая красная нить инфоцыганства
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась

Читайте также

Статьи
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и откр…
Статьи
Все для людей
Статьи
Локомотив на рельсах диверсификации
Статьи
Откуда у дефицита «ноги растут»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]