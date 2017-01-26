Статьи Новый курс Лидера Мухтар Кул-Мухаммед, первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан»

И сегодня Лидер нации со своим историческим обращением вновь устремил внимание всего мира к нашей стране. Еще с 2005 года, после обнародования послания «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации», начался процесс поэтапного реформирования страны. Сегодняшнее обращение Главы государства является квинтэссенцией этого модернизационного процесса. Президент, по сути, открыл новую страницу в летописи Республики Казахстан.



Нурсултан Назарбаев как отец – основатель государства привел Казахстан к признанным всем миром колоссальным достижениям. За 25 лет независимости мы, без преувеличения, прошли путь, равный столетиям. Все, что мы получили на старте, так это обломки отсталой коммунистической системы народного хозяйства, заглохшие заводы, депрессивное село, пустые магазинные прилавки, массовую безработицу, гиперинфляцию и, как следствие, тяжелейший и всеобъемлющий кризис.



Сегодня мы имеем сильное государство, демонстрирующее уверенный экономический рост и социальную стабильность. Что самое главное – в Казахстане обеспечены порядок, мир и согласие многонационального народа. Нас знают и уважают на мировой арене, в нашу республику вкладывают многомиллиардные инвестиции, а ярким свидетельством высокого геополитического авторитета Казахстана в международном сообществе является наше членство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, победа Астаны как столицы ЕХРО 2017.



Параллельно с решением первостепенных и насущных задач страны Президент проводил последовательную политику по созданию и развитию современной, устойчивой и действенной модели государственного управления. В результате в Казахстане сформированы профессиональное Правительство, сильный Парламент и независимая судебная власть. Они составляют основу системы «сдержек и противовесов» государственного аппарата, которая уже доказала свою надежность и эффективность. Поэтому, как подчеркнул наш Лидер, вопрос перераспределения полномочий между ветвями государственной власти является последовательным и закономерным этапом развития Казахстана.



Важно отметить, что большие преобразования предусматривают значительное повышение не только полномочий, но и ответственности Парламента и Правительства республики за принимаемые ими решения. При этом в Казахстане сохраняется сильная президентская власть, что позволит обеспечить стабильность и единство народа, порядок и согласованное функционирование всех ветвей государственной власти, а также надежную защиту конституционных прав граждан, наших государственных границ и обороноспособности страны.



Поэтому Глава государства как гарант Конституции принял историческое решение, которое демонстрирует политическую стабильность общества, уверенную экономическую поступь развития нашей страны и, главное, верность стратегическим целям будущего нации, определенным в программном документе «Казахстан-2050». Новый курс Лидера я бы объяснил очень просто: сильная президентская власть – профессиональное Правительство – ответственный Парламент – независимая судебная система – открытое общество. Все это – демонстрация впечатляющего успеха Казахстана и его выдающегося Лидера.

