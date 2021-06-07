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Новый "магнитный" эксперимент с масками обсуждают казахстанцы
Новый эксперимент с медицинскими масками обсуждают пользователи соцсетей. Суть его состоит в том, чтобы нагреть средство индивидуальной защиты, а затем поднести к нему магнит. По мнению некоторых пользователей, то, что на видео магнит якобы притянулся к маске, означает, что медицинское изделие пропитано графеном и обладает токсичными свойствами. Это не так, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.   

Достоверность показанного на видео эксперимента невозможно проверить, а это значит, что автор ролика вполне мог держать маску таким образом, что магнит попросту не мог упасть, что выглядело, как будто он притянулся к медицинскому изделию. На самом деле магниты не способны притягиваться к маскам.

Медицинские маски изготавливаются из нетканого материала – спанбонда. В обычной хирургической маске есть три слоя, обеспечивающих защиту от бактерий и вирусов. Также такие маски обладают влагоотталкивающим свойством и способны выдерживать как высокую, так и очень низкую температуру.

Некоторые производители все же экспериментируют с технологией изготовления медицинских масок и добавляют в них различные вещества. К примеру, компания Metallifer действительно выпустила серию масок модели SNN200642 с графеновым покрытием. Эти медицинские изделия распространялись в Канаде, однако вскоре были отозваны из-за большого количества жалоб на головные боли и кашель среди тех, кто носил их постоянно. В Казахстан эти маски никогда не завозили.

Более того, даже если допустить, что на видео показана маска от компании Metallifer, покрытая графеном, магнитных свойств изделия это не объясняет. Графен – это аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода, толщиной всего в один атом. Сам по себе он не обладает абсолютно никакими магнитными свойствами, поскольку не может притягивать к себе магниты и реагировать на окружающие его магнитные поля.

Изменить это можно лишь связав каждый атом графенового покрытия с атомами фтора. Однако фтора в масках, продаваемых в Канаде, не было.

Таким образом, видео о магнитах, притягивающихся к медицинским маскам, не доказывает ни их токсичности, ни магнитных свойств. Достоверность ролика невозможно подтвердить, а общеизвестные факты опровергают теорию о магнитных свойствах медицинских изделий.

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