Уникальную для региона операцию провели врачи областной больницы совместно со специалистами Национального центра нейрохирургии. Новая технология позволяет уменьшить частоту и тяжесть эпилептических приступов у пациентов, которым не помогает медикаментозное лечение

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В Актобе впервые провели операцию по имплантации нейростимулятора блуждающего нерва пациенту с эпилепсией. Высокотехнологичное вмешательство выполнили специалисты Актюбинской областной многопрофильной больницы совместно с нейрохирургами из Астаны, передает Kazpravda.kz.

Пациенту 50 лет. Эпилепсией он страдает с 2001 года. После консультации с эпилептологом врачи рекомендовали ему хирургическое лечение с установкой специального устройства, которое помогает контролировать приступы.

Нейростимулятор воздействует на левый блуждающий нерв с помощью электрических импульсов. Такая технология, известная как VNS-терапия, применяется в том числе при лекарственно-устойчивой эпилепсии, когда препараты не позволяют добиться необходимого контроля над заболеванием.

Как сообщили в Актюбинской области, операция стала частью двухдневного мастер-класса по внедрению современных методов нейрохирургического и эндоваскулярного лечения. В нем участвовали специалисты Национального центра нейрохирургии, в том числе нейрохирург Бауржан Кунакбаев.

«В Актюбинской области впервые проведена высокотехнологичная операция по имплантации нейростимулятора блуждающего нерва пациенту с эпилепсией. Технология VNS применяется при лечении эпилепсии, в том числе лекарственно-резистентных форм заболевания, когда медикаментозная терапия не обеспечивает достаточного контроля над приступами. Специальное устройство посылает электрические импульсы через блуждающий нерв, что позволяет снизить частоту и выраженность эпилептических приступов», — говорится в сообщении.

Всего за два дня врачи выполнили девять высокотехнологичных операций. Помимо установки нейростимулятора, проведены четыре вмешательства с применением ангиографии и эмболизации аневризм сосудов головного мозга.

Еще двум пациентам выполнили ангиографию и стентирование внутричерепных артерий при их сужении. В двух других случаях специалисты провели стентирование сонных артерий через лучевую артерию.