Новый Международный форум Астана пройдет под эгидой президента Токаева

Казахстан запускает новый Международный форум Астана для решения ключевых глобальных вызовов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Фото: пресс-служба МИД РК

«В то время как международное сообщество движется к эпохе растущей поляризации и геополитического разделения, Казахстан в целях объединения усилий для решения ключевых глобальных вызовов запускает новую диалоговую площадку – Международный форум Астана.

Форум пройдет под эгидой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 8-9 июня 2023 года в Астане. Он станет платформой для диалога высокопоставленных делегатов зарубежных правительств, международных организаций, бизнеса и научных кругов с целью поиска путей решения таких проблем, как изменение климата, нехватка продовольствия и энергетическая безопасность», – говорится в сообщении МИД РК.

Комментируя запуск Международного форума Астана, президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Сегодня мы по всему миру стоим перед лицом исторических вызовов, подобных которым нам не доводилось встречать уже несколько десятилетий или более. Эти вызовы оказывают беспрецедентное давление на международное сообщество, создают новые разделительные линии и бросают вызов принципам глобализации и мультилатерализма.

Международный форум Астана создан для реагирования на данные вызовы, отдавая приоритет сотрудничеству как основному постулату функционирующей международной системы.

Казахстан имеет долгую историю развития конструктивных международных отношений, служа мостом между Востоком и Западом – и, хотя эта политика подверглась серьезному испытанию в 2022 году, она доказала свою устойчивость. Мы продемонстрировали ценность сотрудничества.

Посредством Международного форума Астана мы надеемся построить новые мосты и укрепить связи, объединившись для преодоления стоящих перед нами коллективных вызовов, наметив новый путь вперед – дипломатический, экономический и политический».

Международному форуму Астана предшествовал успех Астанинского экономического форума. Его концепция была разработана для решения четырех ключевых глобальных вопросов: внешней политики, безопасности и устойчивости, энергетики и климата, а также экономики и финансов. Эти столпы лежат в основе миссии форума – «Решение проблем посредством диалога: На пути к сотрудничеству, процветанию и прогрессу», обозначили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Программа форума включает основные доклады, панельные сессии, дискуссии и другие сопутствующие мероприятия.

Регистрация на мероприятие уже открыта, заинтересованные лица могут зарегистрироваться по следующей ссылке: https://astanainternationalforum.org