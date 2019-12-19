Новый министр энергетики прокомментировал свое назначение

Общество
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Екатерина Елисеева
Новый министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев после заседания Правительства РК прокомментировал свое назначение, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я раньше работал директором департамента нефтяной промышленности. Ежедневно работал, выполнял поручения. Такого ожидания, что меня назначат министром или я хочу быть министром, такого не было. По мере возможности буду тесно работать с вами", – ответил журналистам Ногаев. 

Он отметил, что вся жизнь состоит из препятствий и преодоления трудностей.

"Она не бывает гладкой, поэтому мы все, и вы в том числе, ежедневно сталкиваемся с определенными трудностями. Я думаю, что у нас хватит сил и возможностей преодолеть это, в том числе с вашей помощью. У каждого предприятия, госоргана есть определенные планы и мероприятия, принятые стратегические задачи, среднесрочные, и задачи, которые необходимо решить в первую очередь. Согласно этому будем двигаться дальше", – продолжил министр. 

Также у Ногаева уточнили, будет ли дорожать бензин, и станет ли он бороться за то, чтобы цены на топливо не росли.

"Термин "бороться" неуместен, правильно будет "работать". Надо применять и принимать необходимые меры, согласованные с руководством и с учетом мнения населения", – ответил министр.

По его словам, на предыдущей им должности было сделано много.

"Я хотел бы сказать, что за время на какой-то определенной должности все вопросы этой отрасли или этой области нельзя единовременно решить и сказать: все, закончилось. Жизнь динамично идет, идет развитие, согласно плану развития территории, плана работы каждого госоргана, принимаемые меры решаются системно", – заключил  Ногаев. 

Напомним, накануне, 18 декабря, Глава государства подписал указ о назначении Нурлана Ногаева министром энергетики Республики Казахстан. До назначения министром энергетики он был главой Атырауской области.

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