Новый министр энергетики прокомментировал свое назначение

Новый министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев после заседания Правительства РК прокомментировал свое назначение, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Я раньше работал директором департамента нефтяной промышленности. Ежедневно работал, выполнял поручения. Такого ожидания, что меня назначат министром или я хочу быть министром, такого не было. По мере возможности буду тесно работать с вами", – ответил журналистам Ногаев.
Он отметил, что вся жизнь состоит из препятствий и преодоления трудностей.
"Она не бывает гладкой, поэтому мы все, и вы в том числе, ежедневно сталкиваемся с определенными трудностями. Я думаю, что у нас хватит сил и возможностей преодолеть это, в том числе с вашей помощью. У каждого предприятия, госоргана есть определенные планы и мероприятия, принятые стратегические задачи, среднесрочные, и задачи, которые необходимо решить в первую очередь. Согласно этому будем двигаться дальше", – продолжил министр.
Также у Ногаева уточнили, будет ли дорожать бензин, и станет ли он бороться за то, чтобы цены на топливо не росли.
"Термин "бороться" неуместен, правильно будет "работать". Надо применять и принимать необходимые меры, согласованные с руководством и с учетом мнения населения", – ответил министр.
По его словам, на предыдущей им должности было сделано много.
"Я хотел бы сказать, что за время на какой-то определенной должности все вопросы этой отрасли или этой области нельзя единовременно решить и сказать: все, закончилось. Жизнь динамично идет, идет развитие, согласно плану развития территории, плана работы каждого госоргана, принимаемые меры решаются системно", – заключил Ногаев.
Напомним, накануне, 18 декабря, Глава государства подписал указ о назначении Нурлана Ногаева министром энергетики
Республики Казахстан. До назначения министром энергетики он был главой Атырауской области.