Новый министр науки Саясат Нурбек принес присягу народу Казахстана

Саясат Нурбек, ранее назначенный министром науки и высшего образования Казахстана, принес присягу госслужащего на заседании Правительства, передает корреспондент Каzpravda.kz.



"К нашему селекторному заседанию Правительства впервые подключены акиматы образованных согласно указу Президента Абайской, Жетысуской и Улытауской областей. Коллегам желаем успехов в предстоящей работе", – сказал Премьер-министр Алихан Смаилов.



Он также напомнил, что указом Главы государства в результате разделения Министерства образования и науки образованы Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения.



Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования, Асхат Аймагамбетов (ранее глава МОН РК – прим. автора) стал министром просвещения.



"Поздравляем коллег с новой должностью и желаем успехов в работе", – добавил глава кабмина.



Далее Алихан Смаилов пригласил Саясата Нурбека принести присяги.



"Перед народом и Президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы, знания делу экономического и духовного развития моей Родины – Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского, межнационального и межконфессионального согласия. Верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом обществе. Клянусь", – зачитал текст присяги Саясат Нурбек.