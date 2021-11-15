Общество Новый мир после пандемии: самое главное с первого дня Astana Club Игорь Прохоров

В столице стартовало шестое заседание Astana Club.



В работе Astana Club, обсуждающего тему видения нового мира после пандемии, принимают участие свыше 50 авторитетных мировых экспертов, включая экс-глав государств и правительств, руководителей мозговых центров и глобальных СМИ.



Открыв работу сессий диа­логовой площадки, Дарига ­Назарбаева, директор Фонда Нурсултана Назарбаева, депутат Мажилиса Парламента Казахстана подчеркнула, что восстановление режима взаимного доверия – это главное, что сейчас надо делать на международной арене и чему нужно всемерно содействовать. Именно в этом состоит главная миссия Astana Club. Как напомнила спикер, предыдущее заседание клуба прошло в 2019 году.



По словам Дариги Назарбаевой­, кажется, что это было совсем в другую эпоху. Тогда никто не мог и представить, что локальная вспышка вируса в буквальном смысле сметет весь привычный порядок жизни, остановит экономики, заставит большинство стран мира уйти в изоляцию. Пандемия еще раз продемонстрировала, насколько мы все взаимосвязаны и взаимозависимы. Сегодня международное сообщество как никогда нуждается в консолидации усилий.



По мнению директора Фонда Нурсултана Назарбаева, пандемия оказалась катализатором фундаментальных изменений в мировой системе, которые уже давно назревали.



– Для нас очевидно, что сегодня необходима комплексная перезагрузка диалога в Большой Евразии, – сказала Дарига Назарбаева.



В свою очередь генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в рамках сессии «Эра национальных интересов: реконфигурация системы коллективной безопасности» назвал три препятствия на пути к коллективной безопасности в современном мире.



– Первое, у стран нет единого видения мира, второе – страны не доверяют друг другу, и третье – в странах имеется так называемая институциональная усталость, – отметил эксперт.



Он также заявил о фактическом провале, разрушении сложившейся в прежние годы системы коллективной безопасности в Европе, необходимости нового формата коммуникаций государств, предложив обсудить эту проблему на заседаниях Astana Club.



Тему продолжил директор Института международных исследований, Университет Цинхуа, автор бестселлера «Моральный реализм и стратегия Китая» Ян Сюэтун. По его словам, современный мир перешел в цифровой формат, и именно в нем развивается конкуренция. Страны будут конкурировать за превосходство в данной сфере. Соперничество будет расти по мере совершенствования технологий.



Речь, по словам спикера, идет не о новой холодной войне, поскольку для нее нет сейчас физических возможностей, но будет ожесточенное соперничество в киберпространстве, где страны будут бороться за доступ к информационным ресурсам. По сути, считает докладчик, реальная жизнь в какой-то мере уходит в киберпространство.



Как он отметил, миру требуется новая стратегия коллективной безопасности, поскольку неопределенность в международных отношениях нарастает. Действующие системы сдержек и противовесов работают слабо или не работают вовсе. Большую роль в нормализации ситуации на планете сможет сыграть тандем лидеров ведущих стран. И в целом роль ярких личностей – лидеров стран будет возрастать в международных отношениях и в попытках преодоления кризисов.



В свою очередь Ариэль Коэн, старший научный сотрудник Атлантического совета, директор Программы энергетики и безопас­ности (EGS), подчерк­нул, что все ресурсы, которыми располагают государства, они стремятся сейчас превратить в оружие против своих соседей и для глобального соперничества. Энергетика, газ стали мощным орудием внешней политики так же, как и дезинформация, фейковые новости, мигранты и миграция. Из этой ситуации нужно вместе искать выход.

Тему продолжил Жозе Мануэл Баррозу, председатель Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), экс-председатель Европейской комиссии.



По его словам, сейчас от политиков требуется проявление дипломатического интеллекта для выработки новых правил, преодоления конфликтных ситуаций. Для этого нужна дипломатия. А для дипломатии нужен интеллект – инструмент, который помогает нам избегать тех вещей, которые разделяют нас. Необходимо предотвратить это именно сегодня, чтобы завтра мы не наблюдали за тотальной деглобализацией.



Как он отмечает, это достижимо, особенно в Евразии, в такой стране, как Казахстан. Ведь наша страна находится в таком месте, где всегда присутствует риск столкновения цивилизаций. Одновременно с этим Казахстан является государством, которое может только выиграть от того, что одна цивилизация встречается с другой на ее территории. Такие страны, как Казахстан, могут быть важны в процессе предотвращения деглобализации.



В связи с этим декан, основатель колледжа Шварцмана, Университет Цинхуа, Дэвид Даокуй Ли назвал три основных вызова для развивающихся стран.

Первый вызов – это вопрос, связанный с долгами. Из-за COVID-19 очень многие правительства по всему миру увеличили свои бюджетные расходы. В результате уровень долга сильно возрос. Конечно, это ведет и к другим проблемам, таким как рецессия.



Вторая проблема, по его словам, это вопрос перехода к низкоуглеродной экономике. Весь мир должен прийти к консенсусу, чтобы перейти к низкоуглеродной экономике. Что касается экономик развивающихся стран, они зависят от традиционных источников энергии. Чтобы перейти к низкоуглеродной экономике, необходимо снизить объемы сжигания угля. А как перейти от природного газа к ветряным или солнечным станциям? Все это потребует огромных денег и расходов. И даже если цена на энергию ветра или солнца является очень дешевой, чтобы ее аккумулировать, нужны затраты.



Третий вызов – перераспределение цепочки поставок. Из-за пандемии потребность улучшения цепочки поставок в Европу и США возросла еще сильнее.



Кришна Кумар, директор по международным исследованиям в корпорации РЭНД (RAND Corporation), говоря о глобальных вызовах, отметил, что в 2022 году будет вакцинирована большая часть населения планеты, экономика будет восстанавливаться. Но если начнут в деле вакцинации отставать и провисать такие лидеры, как США и Китай, они упадут в бездну, куда затянут и другие страны.



Далее участники Astana Club перешли к сессии «Зеленая транс­формация и последствия новой климатической повестки для развивающихся стран».



Генеральный секретарь Секретариата Энергетической хартии Урбан Руснак отметил, что самым важным вопросом для всех стран сегодня является не просто заменить существующие системы генерирования энергии и распределения энергетики, а попытаться найти для себя наиболее низкокарбоновую модель перехода, которая подходит именно ей. Но не надо начинать все с разрушения до основания старого мира и достраивания всего нового.



Кайрат Келимбетов, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, управляющий Международного финансового центра «Астана», считает, что для строительства сильной экономики нам необходимо 115 млрд долларов. На основании этого он приглашает инвесторов, как общественных, так и частных, принять участие в казахстанском развитии. По его словам, Казахстан собирается сократить выбросы парникового газа до 2030 года на 15%, увеличить в 5 раз долю энергетики из ВИЭ, а также увеличить почти в 2 раза долю электрической энергии, производимой на тех источниках, которые дружелюбны в отношении окружающей среды.

