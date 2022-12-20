Глобальные экономические и политические центры гравитации смещаются в сторону Азии – Абдулла Гюль

Глобальные экономические и политические центры гравитации смещаются в сторону Азии. Такое мнение высказал 11-ый президент Турции Абдулла Гюль в ходе Центрально-Азиатского медиафорума, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: trend.az

"Мир развивается в условиях тектонических сдвигов. В этом смысле 2022 год оказался очень сложным в контексте безопасности и процветания на евразийском континенте. Геополитические события имели эффект землетрясения не только для Евразии, но и для всего мира. Это напомнило нам о важности территориальной целостности наших стран, так же как и о важности суверенитета", – заявил спикер.

По его словам, эти тектонические сдвиги начались, на самом деле, гораздо раньше.

"Мы начали понимать, что в условиях нового миропорядка нужно действовать комплексно и репрезентативно, поскольку только новый миропорядок способен разрешать новые более сложные вызовы, чем когда-либо ранее. В контексте нового миропорядка глобальные экономические и политические центры гравитации смещаются в сторону Азии. Центральная Азия обретает свою геостратегическую важность", – дополнил Гюль.

Он подчеркнул, что человеческие и природные ресурсы, представленные в ЦА, демонстрируют огромный потенциал и играют важную роль в контексте происходящего.

"В новую эпоху необходимо правильно разбираться с внутренними вопросами и с международными отношениями. Для этого необходимо быть более подотчетными, прозрачными, способными к сотрудничеству, более гибкими", – резюмировал Абдулла Гюль.