Новый мост, модернизация аэропорта и благоустройство: как меняется Павлодарская область

В регионе развивают транспортную инфраструктуру, обновляют общественные пространства и создают условия для экономического роста. Изменения оценил блогер Ренат Ташкинбаев, посетивший Павлодарскую область, сообщает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео youtube.com/@tashkinbayev

Павлодарская область продолжает развивать инфраструктуру, модернизировать транспортные объекты и благоустраивать населённые пункты. Среди ключевых проектов — строительство нового моста через Иртыш, обновление аэропорта Павлодара и развитие городской среды.

Одним из наиболее значимых инфраструктурных объектов станет новый мост через Иртыш протяжённостью 690 метров. Переправа привлечёт внимание не только жителей региона, но и специалистов: она станет первой в Казахстане конструкцией экстрадозного типа. Блогер Ренат Ташкинбаев посетил строительную площадку, чтобы ознакомиться с ходом работ и особенностями инженерного решения.

Ещё одним направлением развития стала модернизация аэропорта Павлодара. Здесь завершили масштабную реконструкцию взлётно-посадочной полосы. Следующим этапом предусмотрены обновление и расширение аэровокзала. В перспективе это должно создать дополнительные возможности для развития авиасообщения, в том числе международного.

Изменения затрагивают и города области. Жительница Экибастуза, вспоминая последние 40 лет, отметила появление новых школ, благоустроенных зелёных зон и жилых домов. По её словам, город заметно преобразился и продолжает развиваться.

В ходе поездки Ренат Ташкинбаев также обратил внимание на развитие производственного сектора и сельского хозяйства, обновление общественных пространств и создание новых рабочих мест. Местные жители, с которыми общался блогер, рассказали о переменах в своих городах и улучшении условий повседневной жизни.

Реализация инфраструктурных проектов и развитие социальной сферы направлены на повышение транспортной доступности, создание новых экономических возможностей и улучшение качества жизни населения Павлодарской области.

От современных автозаправок до молочных ферм: о развитии Павлодарской области

Новая инфраструктура, благоустроенные общественные пространства, развитие производства и сельского хозяйства — известный блогер Ренат Ташкинбаев познакомился с проектами региона и пообщался с местными жителями.

Павлодарская область развивает дорожную инфраструктуру, обновляет городские пространства и расширяет производственные возможности. Во время поездки по региону блогер Ренат Ташкинбаев посетил многофункциональный автозаправочный комплекс, строительную площадку нового моста через Иртыш, общественные пространства Экибастуза и местные сельскохозяйственные предприятия.

Комфорт в дороге: современный автозаправочный комплекс

Одним из объектов, привлекших внимание блогера, стал недавно построенный многофункциональный автозаправочный комплекс. По словам Рената Ташкинбаева, здесь предусмотрены условия не только для заправки автомобиля, но и для полноценного отдыха в пути.

На территории оборудованы детская площадка и летняя терраса, а внутри созданы необходимые удобства для посетителей. Такие объекты обеспечивают дополнительные возможности для отдыха водителей и пассажиров во время длительных поездок.

Новый мост через Иртыш: на строительстве задействованы 280 специалистов

В Павлодаре продолжается строительство нового моста через реку Иртыш. Сооружение станет первым в Казахстане мостом экстрадозного типа — конструкцией, которая сочетает особенности вантовых и балочных мостов.

Ренат Ташкинбаев посетил строительную площадку, чтобы узнать о ходе работ и технических особенностях проекта. В строительстве задействованы 280 специалистов.

Новый мост относится к числу значимых инфраструктурных проектов региона. Его строительство направлено на развитие транспортной сети и улучшение условий передвижения.

Экибастуз: новые возможности для жителей

Изменения в городской среде Экибастуза стали ещё одной темой поездки. Жительница города, которая живёт здесь со времени его основания, поделилась наблюдениями о том, как преобразился населённый пункт за прошедшие годы.

По её словам, город стал чище, а появление новых производств расширило возможности трудоустройства для местных жителей.

Другой коренной житель Экибастуза отметил обновление дорожной инфраструктуры, появление новых тротуаров и улучшение уличного освещения. Также он обратил внимание на благоустройство зелёных зон, общественных пространств и детских площадок.

Парк Шахтёров: пространство для активного отдыха

Продолжается реконструкция и парка Шахтёров в Экибастузе. Несмотря на то что работы ещё не завершены, обновлённая территория уже используется горожанами.

С раннего утра здесь можно встретить людей, которые бегают, занимаются йогой и скандинавской ходьбой.

Ренат Ташкинбаев обратил внимание на новый облик парка и оживлённую атмосферу. По его впечатлениям, обновлённое пространство напоминает Ботанический парк в Астане.

Благоустройство общественных территорий создаёт дополнительные возможности для занятий спортом, прогулок и семейного отдыха.

От кукурузных полей до молочных ферм: развитие сельского хозяйства

Отдельное направление поездки — сельское хозяйство Павлодарской области. Блогер посетил местные хозяйства, где ознакомился с выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством.

На одном из предприятий он показал обширные кукурузные поля, а затем побывал на молочной ферме. Там Ренат Ташкинбаев увидел условия содержания взрослых коров и телят.

Развитие растениеводства и молочного животноводства играет важную роль в обеспечении внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией и укреплении производственного потенциала региона.

Инфраструктура и качество жизни

Поездка Рената Ташкинбаева охватила несколько направлений развития Павлодарской области — от крупных транспортных проектов до благоустройства городов и модернизации сельскохозяйственного производства.

Строительство моста, создание комфортных условий на дорогах, обновление парков и развитие местных хозяйств показывают, как инфраструктурные и экономические проекты связаны с повседневной жизнью населения.

Особое значение имеют изменения, которые отмечают сами жители: благоустроенные улицы, новые места для отдыха и дополнительные возможности трудоустройства.