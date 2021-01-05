Новый национальный локдаун объявлен в Англии

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Фото с сайта pixabay.com
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телевизионном выступлении объявил о новых ограничительных мерах, которые вводятся на территории всей Англии начиная с полуночи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com.   

По сути они напоминают локдаун, который уже вводился в марте прошлого года. Выходить из дому будет позволено не более, чем на час в день и для строго оговоренных занятий: физические упражнения, покупка продуктов и предметов первой необходимости или оказание помощи.

Людям, если они не работают в ключевых сферах или там, где работа на удалении невозможна (например, на стройках), предписывается по возможности работать из дома, большинство школ будет закрыто, а школьники переводятся на домашнее обучение.

Новые правила для Англии:

– Людям запрещено покидать дома за исключением экстренных случаев, как это было во время мартовского локдауна;

– Экстренные случаи включают медицинскую необходимость, поход в магазин за продуктами, физическе упражнения на воздухе, а также поездки на работу для тех, кто не может работать из дома;

– Все школы и колледжи (за редким исключением) со вторника переходят на дистанционное обучение до февральских каникул;

– Учреждения для детей дошкольного возраста, такие как ясли, останутся открытыми;

– Годовые экзамены будущим летом отменяются (или будут проходить по особым правилам);

– Студенты университетов не вернутся с каникул в студенческие городки и продолжат обучение дистанционно;

– Ресторанам разрешено продолжать торговать на вынос едой, но не алкоголем;

– Спортивные сооружения на открытом воздухе, такие как поля для гольфа, теннисные корты и спортплощадки под открытым небом будут закрыты;

– Мероприятия для спортсменов-любителей отменяются, однако профессиональным спортсменам, в том числе футбольной премьер-лиге, разрешено продолжать игру.

Джонсон предупредил, что Британию ждут трудные времена, но оптимизма терять не нужно.

"Я уверен, что мы вступаем в заключительную фазу борьбы, поскольку с каждой новой прививкой шансы в этой борьбе с коронавирусом склоняются в пользу британского народа, – заявил он. – Благодаря чудесам науки мы не только видим свет в конце тоннеля, но знаем, как попасть туда".

По словам премьер-министра, если все пойдет хорошо, то уже к середине февраля все представители четырех приоритетных групп (туда входят те, кто живет в домах престарелых и работники этих заведений, люди в возрасте за 70 и работники здравоохранения) получат первую дозу вакцины.

По замыслу властей, это обезопасит людей, входящих в группу повышенного риска, и тем самым поможет снять ряд ограничений.

"Если наше понимание этого вируса вновь не изменится коренным образом, если программа вакцинации будет успешной, и, что особенно важно, если все будут следовать установленным правилам, то я надеюсь, что мы начнем выходить из локдауна, откроем школы после февральских каникул и начнем осторожно снижать уровни рисков по регионам", – сказал в заключение Борис Джонсон.

Отчасти поводом для введения новых жестких мер послужило предупреждение главного санитарного врача Англии профессор Криса Уитти о быстром распространении в стране нового штамма коронавируса.

В Британии уже седьмой день подряд регистрируется более 50 тыс. новых случаев в день, в понедельник был поставлен новый рекорд с 58 тыс. заболевших. Только в Англии на утро понедельника в больницах находилось более 26 тыс. пациентов с коронавирусом.

В общей сложности сейчас стационарное лечение от Covid-19 получает больше пациентов, чем на прошлом пике, весной 2020 года, и больницы находятся почти на пределе возможностей.

За Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией оставлено право собственного выбора мер по сдерживанию пандемии.

В Шотландии с полуночи также вводится жесткий карантин, соблюдать который жители будут обязаны в законодательном порядке. Им предписано не покидать дома за исключением случаев крайней необходимости. Школы там будут закрыты до февраля.

В Уэльсе школы и колледжи переводятся на дистанционное обучение по крайней мере до 18 января.

После выступления Бориса Джонсона новые меры обсудит и Северная Ирландия.

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