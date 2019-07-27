Общество
Новый Национальный онкоцентр в Нур-Султане достроят в 2021 году
Строительство здания нового Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан завершится в 2021 году, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе Премьер-министра РК, глава Правительства РК Аскар Мамин посетил строящийся по поручению Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева Национальный научный онкологический центр в городе Нур-Султан.

Премьер-министру РК доложили о ходе реализации Дорожной карты по строительству нового научного онкологического центра, ознакомили со схемой проектировки помещения. Научный онкоцентр состоит из 6 этажей, включая цокольный. Общая площадь сооружения — более 49 квадратных метров. Площадь застройки — более 16 тыс квадратных метров. Строительство планируется завершить в марте 2021 года.

В новом центре будут использованы передовые технологии диагностики и лечения раковых заболеваний, в том числе лазерная, лучевая и клеточно-иммунная терапии с использованием опыта уже созданных кардиологического и нейрохирургического кластеров.

На сегодняшний день выполнены работы по установке временных зданий и сооружений, сносу существующих административно-бытовых зданий, рытью котлована, водопонижению, забивке свай, также начаты фундаментные работы.

В ходе посещения также рассмотрен вопрос по передаче земельного участка от "Назарбаев Университета" в республиканскую собственность для строительства нового научного онкологического центра.

В 2018 году Правительством принят Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы, предусматривающий улучшение качества оказания медицинских услуг, обновление парка оборудования в онкодиспансерах.

Популярное

Все
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Обустроенные в Жезказгане всего год назад десять детских площадок уже пришли в негодность
Новые сценарии развития нефтегазовой промышленности обсудили в Алматы профессиональные участники углеводородного рынка
Перепутали рощу с… тещей
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Решили подзаработать
Связь времен
Второго хлеба много не бывает!
Литературная эстафета
Феномен в мировой цивилизации
К гриппу готовы?
Мой Абай
Ситуация с «выбиванием» наличной оплаты проезда с пассажиров в Шымкенте не нова
Предлагайте, построим!
Мухтар Ауэзов – бессмертие в книгах
Слово о наставнике и первооткрывателе
Турист сюда тропу найдет
Работу по зарплате выбирают
Истина в музыке
На линии огня
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти 60 млрд тенге взыскали с "неприкасаемых" за полгода
Депутат Сената заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Школа в селе Нурлыжол побила все мыслимые рекорды по наполняемости учениками, вынужденными учиться в четыре смены
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
МИД РК напомнил казахстанцам, обеспокоенным притоком россиян, о традициях гостеприимства
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Незаконный игорный бизнес организовали в Шымкенте
Роман-откровение, роман-летопись, роман-потрясение... Это все – «Талтүс» Таласбека Асемкулова, произведение, не похожее ни на какое другое
Семь раз отмерь, один раз отрежь
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября
Без крестов и куполов, а то и без окон и дверей. Так сегодня выглядит большинство из сохранившихся до наших дней православных церквей
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Страны СНГ обсудили вопросы взаимовыгодной торговой политики
Токаев наградил спасателей, тушивших пожары в Костанайской области
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС

Читайте также

Общество
Решили подзаработать
Общество
Обустроенные в Жезказгане всего год назад десять детских пл…
Общество
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 се…
Общество
Более 13 тысяч россиян прибыли за 5 дней в Павлодарскую обл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]