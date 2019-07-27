Новый Национальный онкоцентр в Нур-Султане достроят в 2021 году
Строительство здания нового Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан завершится в 2021 году, передает Kazpravda.kz.
Как сообщили в пресс-службе Премьер-министра РК, глава Правительства РК Аскар Мамин посетил строящийся по поручению Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева Национальный научный онкологический центр в городе Нур-Султан.
Премьер-министру РК доложили о ходе реализации Дорожной карты по строительству нового научного онкологического центра, ознакомили со схемой проектировки помещения. Научный онкоцентр состоит из 6 этажей, включая цокольный. Общая площадь сооружения — более 49 квадратных метров. Площадь застройки — более 16 тыс квадратных метров. Строительство планируется завершить в марте 2021 года.
В новом центре будут использованы передовые технологии диагностики и лечения раковых заболеваний, в том числе лазерная, лучевая и клеточно-иммунная терапии с использованием опыта уже созданных кардиологического и нейрохирургического кластеров.
На сегодняшний день выполнены работы по установке временных зданий и сооружений, сносу существующих административно-бытовых зданий, рытью котлована, водопонижению, забивке свай, также начаты фундаментные работы.
В ходе посещения также рассмотрен вопрос по передаче земельного участка от "Назарбаев Университета" в республиканскую собственность для строительства нового научного онкологического центра.
В 2018 году Правительством принят Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы, предусматривающий улучшение качества оказания медицинских услуг, обновление парка оборудования в онкодиспансерах.