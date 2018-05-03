Новый научно-просветительский проект планируют запустить в Казахстане

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Министерство по делам религий и гражданского общества РК совместно с партией "Нұр Отан" и Ассамблеей народа Казахстана планируют запустить научно-просветительский проект "Қазақ тану". Об этом на встрече по вопросам исполнения поручений Главы государства в Астане сообщил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Леонид Прокопенко, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Президент дал целый ряд поручений, направленных на укрепление нашего общественного согласия и общенационального единства. Очень важным направлением в этом процессе будет наш совместный проект "Қазақ тану", концепцию которого мы уже разработали. Он направлен на ознакомление всех казахстанских этносов с традициями, культурой, историей, философией и ценностями казахского народа как объединяющей основы. Мы предлагаем сделать "Қазақ тану" очень разноплановым. Мы хотим объединить всех казахстанских мыслителей, философов и политологов для того, чтобы они практически во всех домах дружбы на территории Казахстана прочитали лекции. К этому проекту предлагаем также подключить движение "Жаңғыру жолы", которое уже реализует проект сакрального наследия "Ұлы дала елі", – сказал Прокопенко.
В свою очередь министр по делам религий и гражданского общества РК Дархан Калетаев отметил, что, по его мнению, представленный проект нужно дополнить.
"Согласно поручению Главы государства необходимо разработать просветительский проект программы "Рухани жаңғыру" и новых социальных инициатив. Представленный проект "Қазақ тану" отражает только компоненты программы "Рухани жаңғыру", и мне кажется, что в него нужно добавить вопросы пяти социальных инициатив. Название проекта такое большое, и оно должно нести величие казахской культуры, поэтому нам важно подумать по названию проекта и по содержательной части. Учитывая значимость проекта, я предлагаю до 15 мая сформировать проектную группу из числа представителей партии "Нұр Отан" и АНК под кураторством нашего министерства", – заключил Калетаев.