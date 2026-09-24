Новый облик старого вокзала

Статьи,Модернизация
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Станционное здание Астана-1 переживает масштабное обновление

фото Игоря Бургандинова

Передвинули арки, чтобы стало просторнее

Старый столичный вокзал обретает новые черты. Изменился фасад, внут­ри вокзальное здание также реконструируют кардинально. Фактически прежними остались разве что стены. На объекте уже заменили инженерные сети, кровлю, выполнили отделку внутренних помещений, обустроили перроны.

Как рассказывает руководитель регионального управления филиала АО «НК «КТЖ» – «Дирекция по модернизации вокзального хозяйства» Бауыржан Салин, после обновления площадь старого вокзала расширится примерно на 580 квадратов и составит почти восемь с половиной тысяч квадратных метров.

Разработчики проекта реконструкции рассчитывают создать на вокзале Астана-1 современные, комфортные и безопасные условия для пассажиров.

– Осуществление ремонта находится в завершающей стадии. Компанией-подрядчиком выступило ТОО «Capital road construction», принявшее объект в работу в августе прошлого года. Строители завершают обновление фасада, монтаж витражей. Кровля уже полностью готова, к концу подходит и внутренняя отделка, – говорит Бауыржан Салин.

Архитектурные возможности вокзала Астана-1 ограничены. Сделать пристройки к построенному в 1990 году вокзальному помещению невозможно. Но выход был найден: строители выдвинули переднюю арочную часть здания. И получили примерно 580 квадратов дополнительной площади.

После реконструкции вокзал должен заметно измениться. В первую очередь это будет видно по фасаду, выполненному из алюминиевых панелей с использованием долговечных пожаробезопас­ных и легко моющихся материалов.

К слову, значительная часть оборудования и стройматериалов, используемых здесь, – казахстанского производства. К примеру, витражи и стекло выпускает компания из Кызылорды, фасадные алюминиевые панели и профили – алматинцы, три пассажирских лифта и десять эскалаторов поставила компания, работающая в рамках сотрудничества с КНР.

Удобство начинается с мелочей

Для вокзала, который ежедневно обслуживает тысячи людей, обновление инженерной и пассажирской инфраструктуры – не только вопрос внешнего вида. Новые лифты и эскалаторы сделают передвижение по объекту удобнее, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Проект реконструкции предусматривает создание безбарьерной среды в виде установки пандусов, информационных табличек для пассажиров с нарушениями зрения. Также появятся комнаты матери и ребенка, санитарные помещения и комфортные зоны ожидания.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. На вокзале предусмот­рены дополнительные эвакуационные пути, современные системы видеонаб­людения, пожарной сигнализации, контроля доступа и оповещения пассажиров. Также будет обновлена информационная система, установлены LED-экраны, модернизирована система голосового информирования. Кроме того, в планах – замена мебели и технологического оборудования.

Для пассажиров все эти изменения будут складываться из множества небольших, но важных улучшений. Станет проще ориентироваться, находить нужный путь, удобнее перемещаться между этажами. Более комфортными окажутся и условия для мам с детскими колясками.

Службы возвращаются

Реконструкция, конечно же, отразилась на привычном ритме работы вокзала. Пока строители обновляли платформы и инженерные системы, для пассажиров изменили организацию движения. На время ремонта островной платформы вторые и третьи пути были закрыты для приема пассажирских поездов. Сейчас посадка и высадка осуществляется только на перроне первого.

Часть поездов на период ремонта пришлось перенаправить на вокзал «Нұрлы жол» и станцию Сороковую. Это касается также электропоездов и отдельных пассажирских составов.

– Сейчас движение постепенно возвращается к привычной схеме. Электро­поезд № 6829⁄6830 по марш­руту Сороковая – Кокшетау – Сороковая делает 15-минутную остановку на станции Астана-1. Вернулся сюда и поезд № 655⁄656 сообщением Астана – Аркалык, – рассказывает заместитель начальника вокзала Астана-1 Оксана Джигарина.

С августа 2025 года на старый вокзал вновь переведены все службы. Там работают билетные кассы, справочное бюро, медицинский пункт, доступны комната матери и ребенка, помещение для людей с инвалидностью и санитарные комнаты, в том числе специализированный санузел для маломобильных пассажиров.

Меняется не только сам вокзал, постепенно преображается и территория вокруг него. На привокзальной площади уже начаты работы по благоустройству. Часть из них выполняет столичный акимат, другая входит в основной проект АО «КТЖ».

Безопаснее и удобнее

Старый вокзал давно стал привычной частью столичного городского пейзажа. За прошедшие десятилетия с момента его постройки здесь проводили лишь текущие ремонты, теперь же здание обновляется кардинально. Реконструкция проходит в рамках программы модернизации 124 железнодорожных вокзалов республики. Ее главная цель – сделать инфраструктуру безопаснее, современнее и удобнее для пассажиров.

Безусловно, крупная стройка создает временные неудобства. Как отмечают сотрудники, находиться здесь сейчас не совсем комфортно, но ради будущего результата нужно потерпеть некоторые временные ограничения.

– Не только пассажиры ждут нового здания, но и мы тоже ждем, – улыбаясь, говорит Оксана Джигарина.

Пройдет еще немного времени, и знакомый нескольким поколениям астанчан вокзал предстанет в новом виде. Так Астана-1 получит второе дыхание, сохранив при этом свою историю.

#Астана #столица #модернизация #вокзал #реконструкция

Популярное

Все
Контроль в безостановочном режиме
Важные для мегаполиса объекты
В Туркестане открылась современная вирусологическая лаборатория
Реальные задачи – конкретные решения
В разгаре уборка картофеля
«Зеленый» вклад
Будет музыка звучать
Не было сада, и вдруг – дендропарк!
Послание грядущим поколениям
С любовью к каждому дню
Цена легких денег
Цифровые активы работают на национальную экономику
Понимание, поддержка и забота
Время взять в руки книгу
От научного гранта – к клинической практике
Правовед. Ученый. Наставник
Универсальный гражданин
Снизился дефицит врачей
Функционал «Ауыл аманаты» расширяется
Исторический рекорд Алексея Луценко
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Пройден экватор, близится финиш
Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость
Грандиозная битва пройдет в Астане
Школьники знакомятся со страной
Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Аварий в регионе стало на 35% меньше
Тупик или точка развития?..
От экологической акции к общественной норме: Токаев обозначил новый этап «Таза Қазақстан»
Бренды с местным характером
Грузовики объезжали автоматический весовой контроль в области Жетісу
В Казахстане формируется новая модель подготовки кадров
Кирпич нуринский красный
Неотъемлемая часть национального характера
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге

Читайте также

Экономические перспективы сузакской степи
Налажен полив – жди изобилия
Функционал «Ауыл аманаты» расширяется
Многоуровневая защита – фундамент современной АЭС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]