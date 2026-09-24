Новый облик старого вокзала

Передвинули арки, чтобы стало просторнее

Старый столичный вокзал обретает новые черты. Изменился фасад, внут­ри вокзальное здание также реконструируют кардинально. Фактически прежними остались разве что стены. На объекте уже заменили инженерные сети, кровлю, выполнили отделку внутренних помещений, обустроили перроны.

Как рассказывает руководитель регионального управления филиала АО «НК «КТЖ» – «Дирекция по модернизации вокзального хозяйства» Бауыржан Салин, после обновления площадь старого вокзала расширится примерно на 580 квадратов и составит почти восемь с половиной тысяч квадратных метров.

Разработчики проекта реконструкции рассчитывают создать на вокзале Астана-1 современные, комфортные и безопасные условия для пассажиров.

– Осуществление ремонта находится в завершающей стадии. Компанией-подрядчиком выступило ТОО «Capital road construction», принявшее объект в работу в августе прошлого года. Строители завершают обновление фасада, монтаж витражей. Кровля уже полностью готова, к концу подходит и внутренняя отделка, – говорит Бауыржан Салин.

Архитектурные возможности вокзала Астана-1 ограничены. Сделать пристройки к построенному в 1990 году вокзальному помещению невозможно. Но выход был найден: строители выдвинули переднюю арочную часть здания. И получили примерно 580 квадратов дополнительной площади.

После реконструкции вокзал должен заметно измениться. В первую очередь это будет видно по фасаду, выполненному из алюминиевых панелей с использованием долговечных пожаробезопас­ных и легко моющихся материалов.

К слову, значительная часть оборудования и стройматериалов, используемых здесь, – казахстанского производства. К примеру, витражи и стекло выпускает компания из Кызылорды, фасадные алюминиевые панели и профили – алматинцы, три пассажирских лифта и десять эскалаторов поставила компания, работающая в рамках сотрудничества с КНР.

Удобство начинается с мелочей

Для вокзала, который ежедневно обслуживает тысячи людей, обновление инженерной и пассажирской инфраструктуры – не только вопрос внешнего вида. Новые лифты и эскалаторы сделают передвижение по объекту удобнее, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Проект реконструкции предусматривает создание безбарьерной среды в виде установки пандусов, информационных табличек для пассажиров с нарушениями зрения. Также появятся комнаты матери и ребенка, санитарные помещения и комфортные зоны ожидания.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. На вокзале предусмот­рены дополнительные эвакуационные пути, современные системы видеонаб­людения, пожарной сигнализации, контроля доступа и оповещения пассажиров. Также будет обновлена информационная система, установлены LED-экраны, модернизирована система голосового информирования. Кроме того, в планах – замена мебели и технологического оборудования.

Для пассажиров все эти изменения будут складываться из множества небольших, но важных улучшений. Станет проще ориентироваться, находить нужный путь, удобнее перемещаться между этажами. Более комфортными окажутся и условия для мам с детскими колясками.

Службы возвращаются

Реконструкция, конечно же, отразилась на привычном ритме работы вокзала. Пока строители обновляли платформы и инженерные системы, для пассажиров изменили организацию движения. На время ремонта островной платформы вторые и третьи пути были закрыты для приема пассажирских поездов. Сейчас посадка и высадка осуществляется только на перроне первого.

Часть поездов на период ремонта пришлось перенаправить на вокзал «Нұрлы жол» и станцию Сороковую. Это касается также электропоездов и отдельных пассажирских составов.

– Сейчас движение постепенно возвращается к привычной схеме. Электро­поезд № 6829⁄6830 по марш­руту Сороковая – Кокшетау – Сороковая делает 15-минутную остановку на станции Астана-1. Вернулся сюда и поезд № 655⁄656 сообщением Астана – Аркалык, – рассказывает заместитель начальника вокзала Астана-1 Оксана Джигарина.

С августа 2025 года на старый вокзал вновь переведены все службы. Там работают билетные кассы, справочное бюро, медицинский пункт, доступны комната матери и ребенка, помещение для людей с инвалидностью и санитарные комнаты, в том числе специализированный санузел для маломобильных пассажиров.

Меняется не только сам вокзал, постепенно преображается и территория вокруг него. На привокзальной площади уже начаты работы по благоустройству. Часть из них выполняет столичный акимат, другая входит в основной проект АО «КТЖ».

Безопаснее и удобнее

Старый вокзал давно стал привычной частью столичного городского пейзажа. За прошедшие десятилетия с момента его постройки здесь проводили лишь текущие ремонты, теперь же здание обновляется кардинально. Реконструкция проходит в рамках программы модернизации 124 железнодорожных вокзалов республики. Ее главная цель – сделать инфраструктуру безопаснее, современнее и удобнее для пассажиров.

Безусловно, крупная стройка создает временные неудобства. Как отмечают сотрудники, находиться здесь сейчас не совсем комфортно, но ради будущего результата нужно потерпеть некоторые временные ограничения.

– Не только пассажиры ждут нового здания, но и мы тоже ждем, – улыбаясь, говорит Оксана Джигарина.

Пройдет еще немного времени, и знакомый нескольким поколениям астанчан вокзал предстанет в новом виде. Так Астана-1 получит второе дыхание, сохранив при этом свою историю.