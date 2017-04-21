Экономика
Новый офис Bank RBK открылся на площади Республики в Алматы
В Алматы сегодня, в пятницу, состоялась торжественная церемония открытия нового офиса АО "Bank RBK", расположенного в историческом центре города по адресу: площади Республики, 15, сообщает Kazpravda.kz.

Снаружи 6-этажное здание, в котором разместился новый офис банка, было полностью отреставрировано, при этом исторический внешний облик здания в ходе реконструкции был сохранен, чтобы не нарушать целостность архитектурного ансамбля площади Республики. Внутреннее пространство здания было кардинально переформатировано с учетом самых современных тенденций в области дизайна интерьера офисных помещений в целях создания максимального комфорта для клиентов, партнеров и работников финансового института. Общая реконструированная площадь здания составила порядка 27 тыс. кв. м.

Расчетно-кассовое отделение, расположенное на первом этаже нового офиса, включает два операционных зала (для физических и юридических лиц) общей площадью порядка 150 кв. м. Квалифицированные специалисты отделения всегда готовы оказать гостям полный комплекс банковских услуг в рамках продуктовой линейки банка и проконсультировать по всем иным интересующим вопросам. Для обслуживания VIP-клиентов в новом офисе предусмотрено два специальных кабинета соответствующего класса. В цоколе здания разместился депозитарий.

Гордостью банка является Учебный центр RBK – прекрасно оборудованный образовательный комплекс, включающий уникальный многофункциональный конференц-холл, витрину славы, просторные учебные и компьютерные классы, комнаты для психологической разгрузки персонала и брейнсторминга. Учебный центр – место профессионального, интеллектуального и эмоционального притяжения, обучения и развития сотрудников, вдохновленных его миссией "Обучаясь, мы прикасаемся к будущему!"

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"Открытие офиса "Bank RBK" на главной площади южной столицы символизирует собой начало нового этапа в жизни нашего финансового института, – отметил председатель правления АО "Bank RBK" Игорь Мажинов. – Мы воспринимаем месторасположение нового офиса банка прежде всего как еще более высокую ответственность перед клиентами, регулирующими органами и руководством страны. Но мы не боимся ответственности – напротив, мы рассматриваем ее как эффективный стимул к дальнейшему развитию и совершенствованию нашего банка на пути его становления в качестве своего рода банка-флагмана, финансового института с самым лучшим сервисом и безупречной репутацией".

АО "Bank RBK" – казахстанский универсальный финансовый институт, имеющий сбалансированные показатели развития. Банк располагает достаточным капиталом, высококлассными портфелями активов и пассивов, адекватным размером провизий, демонстрирует устойчивую прибыльность на протяжении длительного периода времени.

Банку присвоены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента "В-/С" и рейтинг по национальной шкале "kzB+" от международного рейтингового агентства "Standard & Poor’s". По состоянию на 1 апреля 2017 года, активы Банка составили 944,2 млрд тенге, ссудный портфель – 750,3 млрд тенге, средства клиентов – 672,2 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 191,6 млрд тенге.

Банк представлен в Астане, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганде, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Семее и Экибастузе.

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