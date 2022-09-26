Новый остров появился в Тихом океане после извержения подводного вулкана

В юго-западной части Тихого океана появился новый остров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету.

Образование относится к государству Тонга, сообщает CNN.

Отмечается, что к появлению нового острова, площадь которого составляет 24 тысячи квадратным метров, привело извержение подводного вулкана, проснувшегося 10 сентября.

Отмечается, что площадь острова увеличивается - если 14 сентября она составляла около 4000 квадратных метров, то уже через десять дней выросла в шесть раз.