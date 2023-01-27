Новый пакет мер по улучшению инвестиционного климата рассмотрели в Правительстве РК

Правительство, Экономика
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Участники заседания выработали рекомендации по снятию барьеров при получении инвесторами технических условий и земельных участков для проектов.

Фото: Kazpravda.kz

Предложения по усилению работы инвестиционного блока Правительства рассмотрели на заседании Совета по экономической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Участники обсудили меры по ускорению процесса рассмотрения инвестиционных споров, усилению правовой защиты инвесторов и устранению причин для неисполнения госорганами договорных обязательств.

Также были рассмотрены предложения по стимулированию привлечения инвестиций в регионах, упрощению налогового и таможенного администрирования, расширению доступа предпринимателей к финансированию.

Кроме того, на заседании были выработаны рекомендации по снятию барьеров при получении инвесторами технических условий и земельных участков для проектов. В частности, это касается оцифровки процесса выдачи разрешений посредством автоматизации и применения системы управления рисками, а также повышения ответственности оценочных компаний.

По итогам обсуждения совет поручил доработать новый пакет мер по усилению инвестиционного блока Правительства для его дальнейшей реализации.

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