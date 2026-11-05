Новый парк открыли в Каскелене

На днях в Карасайском районе Алматинской области вдоль реки Каскелен открылся долгожданный новый парк с терренкуром, игровой зоной и амфитеатром, передает корреспондент Kazpravda.kz

А уже сегодня, в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» на территории парка состоялось экологическое мероприятие с участием акима Алматинской области Шынгыса Аринова, акима Карасайского района Жасулана Естенова и волонтёров. Участники акции присоединились к работам по благоустройству территории и высадке зелёных насаждений.

Территория парка занимает три гектара, из которых более одного гектара уже благоустроено. Здесь проложены прогулочные дорожки, разбиты цветники, обустроены детские и спортивные площадки, а также предусмотрен участковый пункт полиции. Особое внимание уделено озеленению: ранее на территории высадили голубые ели, сосны, плодовые деревья, тысячу кустов роз и 1 600 декоративных кустарников.

В рамках сегодняшнего экологического мероприятия было высажено ещё 50 сосен, 10 яблонь и 10 берёз. Таким образом, парк продолжает пополняться новыми зелёными насаждениями. Для обеспечения необходимого ухода за растениями на территории также установлена система полива.

Подобные инициативы имеют значение не только для благоустройства населённых пунктов, но и для формирования экологической культуры общества. Участие в таких мероприятиях приучает к чистоте и порядку, воспитывает бережное отношение к природе и способствует повышению экологической сознательности граждан. Ведь забота об окружающей среде начинается с личной ответственности каждого и конкретных дел на благо родного края.

Новый парк станет не только местом отдыха и досуга, но и ещё одним общественным пространством, объединяющим жителей вокруг общих ценностей — заботы о природе, чистоте и благоустройстве родного края.