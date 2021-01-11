Политика
Новый Парламент будет сотрудничать с гражданским обществом, НПО и СМИ – Башимов
Новый Парламент будет сотрудничать с гражданским обществом, неправительственными организациями, средствами массовой информации. Такое мнение на экспертном обсуждении "SAILAU – 2021: алғашқы қорытындылар" выразил член Национального совета общественного доверия, политолог Марат Башимов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.    

"Когда пришел в Парламент в 2001 году, был в шоке. Там были аксакалы, ни одного института. Я тогда думал, когда же все-таки придет молодежь, когда изменится ситуация, когда представительский орган будет немного в другом формате. Сейчас для меня это очень позитивный фактор, который крайне положительно поддерживаю и оцениваю. И считаю, что какая-то преемственность должна быть", – сказал Марат Башимов на экспертной встрече.

По словам эксперта, новый Парламент должен быть открытым, взаимодействовать с гражданским обществом.

"Практически посмотрел биографии всех депутатов. Одни проходили праймериз, другие – разные сферы взаимоотношений. Обратная связь есть. В последние годы исполнительная власть старалась открываться, везде выступали министры. Теперь, думаю, лицо Парламента кардинально изменится. Мы хотим видеть открытый Парламент для гражданского общества и СМИ. Он будет сотрудничать с гражданским обществом, неправительственными организациями, средствами массовой информации. Сейчас предстоит дальнейшее продолжение модернизации. В правовой системе будут озвучены важные мероприятия. По прошедшим выборам надо однозначно сказать, что они прошли открыто. Давления не наблюдал. Думал, из-за мороза, например, явка максимально будет 50%, но у нас 63%. Народ осуществил свое политическое волеизъявление, конституционное право. Поэтому выборы состоялись. Партии, которые набрали 7-процентный порог, прошли. Хочется, чтобы они внесли свой вклад в развитие нашего государства, защиту конституционных прав граждан", – заключил Марат Башимов.

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