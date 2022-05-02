Общество
Новый пешеходный променад появится в Нур-Султане

Еще один пешеходный променад появится в столице – на улице Бараева. Планируется благоустроить улицу от пр.Республики до ул. Ш.Уалиханова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Как отмечают сотрудники столичного Центра урбанистики, это одна из самых рельефных и барьерных улиц города для пешеходов. На определенных ее участках отсутствует пешеходный тротуар, есть преграды и рельефные спуски, неиспользуемые территории для парковки, которые обрывают пешеходную связь. В некоторых местах уровень грунта находится выше тротуара, что также создает неудобства, особенно после дождя, существует резкий перепад уровня дороги, не предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения, а отсутствие водоотведения на некоторых отрезках образует постоянные лужи.

Напомним, еще зимой сотрудники Центра урбанистики и акимата района Байконыр провели серию встреч с местными жителями. После сбора предложений и рекомендаций был создан совместный эскизный проект. В результате районный акимат приступил к реализации проекта.

"В рамках мастер-плана "Нур-Султан – комфортный город" на улице Бараева планируется создать комфортную пешеходную среду. Как вы знаете, в прошлом году благоустроили проспект Республики в концепции безбарьерной среды. Такая же работа начата на улице Бараева. Тут планируется высадка крупномерных деревьев, создание условий для кратковременного отдыха и мест притяжения горожан", – сообщил руководитель центра урбанистики столицы Елнар Базыкен.

Общая площадь благоустройства с озеленением составит 25 500 м2. На указанном участке планируется высадить более 100 деревьев с декоративными приствольными решетками. В рамках реализации концепции "Город для людей" для обеспечения безопасности появятся дополнительные приподнятые пешеходные переходы. Предусмотрено и освещение улицы – фонари установят в ранее неосвещенных местах. Вместе с тем планируется разместить городскую мебель, арт-объекты. Будет заменено изношенное тротуарное покрытие. 

В последний раз реконструкция пешеходной зоны улицы Бараева производилась более 15 лет назад. 

В текущем году по поручению акима столицы Алтая Кульгинова в рамках мастер-плана "Нур-Султан – комфортный город" планируется благоустроить более 200 дворов и общественных пространств.

Популярное

Все
Токаев: Ораза айт зажигает свет веры в сердце
Новый пешеходный променад появится в Нур-Султане
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
Двоих казахстанцев объявили в розыск за хищение 1,1 млрд тенге из бюджета
Названы две самые бедные области Казахстана
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения

Читайте также

Общество
Верховный муфтий: Ораза айт – это праздник, побуждающий чел…
Правительство , Общество
Смаилов: День единства народа Казахстана – торжество мира, …
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 мая
Общество , Здравоохранение
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]