Новый пешеходный променад появится в Нур-Султане

Еще один пешеходный променад появится в столице – на улице Бараева. Планируется благоустроить улицу от пр.Республики до ул. Ш.Уалиханова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Как отмечают сотрудники столичного Центра урбанистики, это одна из самых рельефных и барьерных улиц города для пешеходов. На определенных ее участках отсутствует пешеходный тротуар, есть преграды и рельефные спуски, неиспользуемые территории для парковки, которые обрывают пешеходную связь. В некоторых местах уровень грунта находится выше тротуара, что также создает неудобства, особенно после дождя, существует резкий перепад уровня дороги, не предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения, а отсутствие водоотведения на некоторых отрезках образует постоянные лужи.

Напомним, еще зимой сотрудники Центра урбанистики и акимата района Байконыр провели серию встреч с местными жителями. После сбора предложений и рекомендаций был создан совместный эскизный проект. В результате районный акимат приступил к реализации проекта.

"В рамках мастер-плана "Нур-Султан – комфортный город" на улице Бараева планируется создать комфортную пешеходную среду. Как вы знаете, в прошлом году благоустроили проспект Республики в концепции безбарьерной среды. Такая же работа начата на улице Бараева. Тут планируется высадка крупномерных деревьев, создание условий для кратковременного отдыха и мест притяжения горожан", – сообщил руководитель центра урбанистики столицы Елнар Базыкен.

Общая площадь благоустройства с озеленением составит 25 500 м2. На указанном участке планируется высадить более 100 деревьев с декоративными приствольными решетками. В рамках реализации концепции "Город для людей" для обеспечения безопасности появятся дополнительные приподнятые пешеходные переходы. Предусмотрено и освещение улицы – фонари установят в ранее неосвещенных местах. Вместе с тем планируется разместить городскую мебель, арт-объекты. Будет заменено изношенное тротуарное покрытие.

В последний раз реконструкция пешеходной зоны улицы Бараева производилась более 15 лет назад.

В текущем году по поручению акима столицы Алтая Кульгинова в рамках мастер-плана "Нур-Султан – комфортный город" планируется благоустроить более 200 дворов и общественных пространств.