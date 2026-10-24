Новый пожарно-спасательный городок построили в Косшы

Фото: МЧС

В городе Косшы Акмолинской области в преддверии Дня Республики открыли новый пожарно-спасательный комплекс, который будет обеспечивать безопасность около 62 тысяч жителей Косшы и села Тайтобе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

В церемонии открытия принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов. Он ознакомился с оснащением пожарной части, готовностью спасателей к выездам и условиями службы сотрудников.

Комплекс площадью более 2,2 тысячи квадратных метров разместился на территории в один гектар. Здесь построили пожарное депо на четыре автомобиля, оборудовали учебно-тренировочную башню, спортивный зал, беговую дорожку и футбольное поле.

Для сотрудников предусмотрели служебные и бытовые помещения, кухни, душевые, комнату психологической разгрузки и зоны отдыха. В новом здании также разместится отдел по чрезвычайным ситуациям города Косшы.

В подразделении будут работать 78 сотрудников. На вооружении пожарных и спасателей находятся четыре единицы специальной техники.

«Особую значимость открытию придает завершение строительства, которое первоначально планировалось еще в 2023 году. Из-за приостановки работ объект перешел в категорию долгостроев. В результате системной работы руководства МЧС строительство удалось возобновить и довести до завершения. Сегодня министерство последовательно решает проблему незавершенных объектов в системе гражданской защиты, и этот вопрос практически полностью урегулирован. Ввод комплекса в эксплуатацию стал конкретным результатом этой работы, направленной на укрепление инфраструктуры безопасности и создание достойных условий для сотрудников», — сообщили в МЧС РК.

Еще одной частью комплекса стал жилой дом на шесть квартир для сотрудников подразделения. Во время церемонии Мурат Муханов вручил новоселам ключи от служебного жилья и памятные подарки.

Также ведомственными наградами и медалями отметили сотрудников и тех, кто внес вклад в завершение строительства объекта.

В рамках поездки министр встретился с ветеранами службы, пообщался с детьми и вручил им подарки. Завершилось мероприятие посадкой деревьев на территории нового пожарно-спасательного комплекса.