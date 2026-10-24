Новый пожарно-спасательный городок построили в Косшы

Инфраструктура

На территории комплекса разместились пожарное депо, тренировочные площадки и служебное жилье

Фото: МЧС

В городе Косшы Акмолинской области в преддверии Дня Республики открыли новый пожарно-спасательный комплекс, который будет обеспечивать безопасность около 62 тысяч жителей Косшы и села Тайтобе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

В церемонии открытия принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов. Он ознакомился с оснащением пожарной части, готовностью спасателей к выездам и условиями службы сотрудников.

Комплекс площадью более 2,2 тысячи квадратных метров разместился на территории в один гектар. Здесь построили пожарное депо на четыре автомобиля, оборудовали учебно-тренировочную башню, спортивный зал, беговую дорожку и футбольное поле.

Для сотрудников предусмотрели служебные и бытовые помещения, кухни, душевые, комнату психологической разгрузки и зоны отдыха. В новом здании также разместится отдел по чрезвычайным ситуациям города Косшы.

В подразделении будут работать 78 сотрудников. На вооружении пожарных и спасателей находятся четыре единицы специальной техники.

«Особую значимость открытию придает завершение строительства, которое первоначально планировалось еще в 2023 году. Из-за приостановки работ объект перешел в категорию долгостроев. В результате системной работы руководства МЧС строительство удалось возобновить и довести до завершения. Сегодня министерство последовательно решает проблему незавершенных объектов в системе гражданской защиты, и этот вопрос практически полностью урегулирован. Ввод комплекса в эксплуатацию стал конкретным результатом этой работы, направленной на укрепление инфраструктуры безопасности и создание достойных условий для сотрудников», — сообщили в МЧС РК.

Еще одной частью комплекса стал жилой дом на шесть квартир для сотрудников подразделения. Во время церемонии Мурат Муханов вручил новоселам ключи от служебного жилья и памятные подарки.

Также ведомственными наградами и медалями отметили сотрудников и тех, кто внес вклад в завершение строительства объекта.

В рамках поездки министр встретился с ветеранами службы, пообщался с детьми и вручил им подарки. Завершилось мероприятие посадкой деревьев на территории нового пожарно-спасательного комплекса.

#спасатели #МЧС #пожарные

Популярное

Все
С опорой на общие нравственные ценности
Для продовольственной безопасности
Признание больших заслуг
За созидательный труд и профессионализм
Отмечен вклад в развитие страны
Долгожданное новоселье
Приблизить обучение к требованиям производства
Мировая элита борьбы – в Астане
Медицина ближе к дому
Книга как повод остановиться
«Корифей» представлен читателям Азербайджана
В Таразе появится тутовый сад
История в объективе
Право на собственный путь
Центр творчества, единства и согласия
Родной стране посвящается
Мелодии Сарыарки звучали в Нью-Дели
Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области
К народным истокам
Конституционные ценности в образовании, науке и общественной жизни
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Массовые протесты во Франции и Италии переросли в беспорядки и погромы
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Токаев и Хун Манет обсудили сотрудничество в сфере ИИ и торговли
80 лет казахстанской науки: в Казахстане отметили юбилей Национальной академии
Праздник, который объединяет
Завтра День работников лесного хозяйства
Как «Кайрат» увез ничью из Риги
Обеспечить безопасность информационного пространства
С улыбкой по миру
ОДКБ, СНГ и ШОС обсудили совместные меры против угроз безопасности
Казахстанцам открыли доступ к медицинским функциям устройств Apple и Samsung
Основа реформ – конституционные ценности
Безопасный Интернет – общая ответственность
Возвращается в строй Таразский сахарный завод
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Новый сквер открыли в Астане ко Дню Республики
Новостройки в Уштобе
Новые объекты открылись в регионах Казахстана на прошедшей …
Автострада определяет логику движения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]