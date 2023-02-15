Новый праздник может появиться в Казахстане

День работников в сфере государственных услуг может пополнить перечень праздничных дат в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz .

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Соответствующий проект постановления Правительства размещен на портале Открытые НПА.

Новую праздничную дату предлагается отмечать 15 апреля.

«Трудовой коллектив работников в сфере государственных услуг осуществляет трудовую деятельность по областям и городам Нур-Султану, Алматы и Шымкенту, включая отдаленные районы по всей республике, и его численность составляет более 20 тысяч человек.

Однако на сегодняшний день работники сферы оказания государственных услуг не имеют возможности праздновать свой профессиональный праздник и тем самым ощущать принадлежность к единой отрасли профессионального сообщества ввиду отсутствия такого праздника.

Включение данного профессионального праздника в перечень даст возможность ощущать принадлежность к единой отрасли профессионального сообщества, а также будет способствовать дальнейшему развитию корпоративной культуры», – отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Реализация проекта постановления не потребует финансовых затрат.