Новый праздник отметили первыми! Официально 718

Благодаря первому дню весны на заводе появилась новая добрая традиция, благодаря которой мы можем сказать друг другу «Спасибо». Руководство предприятия, начальники цехов и Совет молодежи воспользовались таким случаем и проехали по цехам, чтобы выразить благодарность и признательность шести лучшим и самым многонациональным бригадам из различных цехов и подразделений. Такое внимание прямо на рабочем месте стало приятной неожиданностью для сотрудников, и стоило видеть их лица, когда их отрывали от работы …. для таких приятных и нужных слов благодарности и награждения.



- Может быть, кому-то День Благодарности покажется незначительным, но производственные показатели бригад, их отношение к технике безопасности, их умение выстроить микроклимат в коллективе на основе взаимоуважения достойны самой высокой похвалы и поощрения, - отметил начальник плавильного цеха №2 Абилкайыр Соткаров. – Замечательно, что у нас появился такой вот праздник, и очень приятно, что его историю мы начали вот с такого доброго мероприятия.



Помимо награждения, для работников завода была организована художественно-музыкальная программа «Мың алғыс» с участием слушателей отдела делопроизводства и развития государственного языка и самодеятельных артистов Дома культуры металлургов.







