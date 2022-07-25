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В мире
Новый президент Индии приняла присягу

Драупади Мурму приняла присягу и официально стала 15-м президентом Индии. Церемония, которую в прямом эфире транслировали индийские телеканалы, прошла в центральном зале парламента страны в Нью-Дели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мне посчастливилось занять этот пост в год 75-летия независимости. Нам придется активизировать наши усилия, чтобы оправдать надежды, которые наши борцы за свободу возлагали на граждан независимой Индии", - сказала Мурму в первой речи в качестве президента после принятия присяги.

Мурму (родилась 20 июня 1958 года) - бывшая губернатор штата Джаркханд. Она - выходец из племени санталов (крупнейшего племени народа мунда) в восточном штате Одиша, которое относится к так называемым списочным, зарегистрированным племенам (исторически принадлежавшим к социальным низам и низким кастам).

Мурму стала второй женщиной-президентом Индии (первой была Пратибха Патил, 2007-2012) и первым президентом - выходцем из так называемых списочных племен. Кроме того, она стала первым президентом Индии, родившимся в "свободной стране", то есть, после получения этим государством независимости от британцев в 1947 году.

"Сила нашей демократии в том, что дочь бедной семьи, родившаяся в отдаленной племенной местности, может достичь самого высокого конституционного поста Индии. Для меня большая радость, что те, кто веками был лишен благ развития, бедняки, далиты (официальное название низших, "неприкасаемых" каст - прим. ТАСС), выходцы из племен видят во мне свое отражение", - отметила Мурму в своей речи.

Голосование по выборам президента прошло 18 июля. В нем приняли участие депутаты верхней (Раджья Сабха) и нижней (Лок Сабха) палат парламента страны, а также члены законодательных собраний (региональных парламентов) 28 штатов и двух союзных территорий (в Индии только две из восьми союзных территорий имеют законодательные собрания - Дели и Пудучерри) - всего около 4 800 выборщиков. 21 июля прошел подсчет голосов, Мурму, представляющая Национально-демократический альянс во главе с правящей партией "Бхаратия джаната парти" (БДП, Индийская народная партия), получила более 64% голосов, значительно обогнав представителя объединенной оппозиции Яшванта Синху.

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