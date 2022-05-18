Новый проект для школьников из социально уязвимых семей запускает МОН

О новых мерах поддержки детей из социально уязвимых семей рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщает Kazpravda.kz.

В Казахстане многое делается для поддержки талантливых детей.

Система отбора в вузы, распределение вузовских грантов, специальные школы для одаренных детей, проведение различных олимпиад, конкурсов и др. Даже при оценивании педагогов традиционно обращается внимание на достижения преуспевающих учеников, а не на работу со слабоуспевающими, отметил глава МОН.

«Казалось бы, все справедливо – сдай экзамены, получи более высокий балл, и, как говорится, побеждает сильнейший.

Но справедливости ради надо признать, что для того, чтобы поступить в школы для одарённых детей, родители нередко привлекают репетиторов. Как правило, дети из семей с невысоким социально-экономическим статусом не могут позволить себе такого.

В теории отбор должен обеспечить одинаковый и справедливый доступ для всех, однако мы видим, что система отбора все же нуждается в дополнении.

И здесь важно соблюдение баланса меритократии и инклюзивности», – обозначил министр.

Он рассказал, что делается для баланса в этом вопросе в школах, колледжах и вузах.

«По школам. В этом году мы приняли решение ввести новую 15% квоту для детей из социально уязвимых семей для поступления в специализированные школы. То есть теперь более 2 тысяч детей из таких семей смогут поступить по новой квоте в школы «БИЛ», «Дарын» и т.д.

15% – это небольшое количество, поэтому, несмотря на переживания руководителей специализированных школ о том, что это отразится на результатах школ, мы приняли такое решение. Среда и общение с детьми с высокими академическими достижениями положительно повлияют на этих школьников, и я убежден в том, что они смогут быстро адаптироваться, подтянуть знания и преуспеть в учебе», – написал Аймагамбетов.

Минобразования вводит проект «Цифровой репетитор». Суть нововведения заключается в том, чтобы предоставить возможность детям из социально уязвимых семей (это около 500 тысяч школьников) еженедельно и бесплатно получать не менее трех дополнительных уроков по математике, языкам или наукам. МОН попросило Фонд «Народу Казахстана» поддержать финансирование этого проекта.

«По колледжам. В этом году из республиканского бюджета мы выделили дополнительно 45 тысяч грантов, которые будут переданы акиматам и местным колледжам, чтобы они могли увеличить охват обучением в колледжах. Не секрет, что из-за недостаточного финансирования акиматов многие не могли получить бесплатные гранты для обучения в колледжах», – аргументировал министр.

Что касается вузов, то в прошлом году при распределении грантов впервые введена квота для детей из социально уязвимых семей для обучения в вузах. Благодаря этому в разы увеличились шансы получить образование за счет государства у тех, для кого еще в прошлом году эта возможность была куда менее доступной.

«Видя результаты первого года обучения этих студентов и эффективность такого решения, в этом году мы приняли решение дополнительно увеличить квоту и довести до 15% от общего количества грантов. То есть возможность обучиться за госбюджет получат еще 5 тысяч детей из социально уязвимых слоев.

Кроме того, в этом году мы до 35% увеличиваем квоту для выпускников сельских школ, чтобы обеспечить для них доступ к получению высшего образования.

Глава государства уделяет большое внимание поддержке детей. В рамках данной работы нами будут реализованы системные меры по созданию условий как для талантливых детей, так и для детей из социально уязвимых групп», – заверил глава Минобразования.