Новый прогноз по коронавирусу на три месяца озвучили в Минздраве Казахстана

Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК представила новый прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусу на ближайшие три месяца, передает корреспондент Каzpravda.kz.



"Мы ежемесячно обновляем прогноз. На ближайшие три месяца при пессимистичном сценарии максимальное число зарегистрированных случаев в сутки составит до 4000 больных, при реалистичном сценарии – до 2400 случаев в сутки, при оптимистичном – до 1000 случаев в сутки", – сказала Ажар Гиният.



Министр также сообщила, что с 20 июня в Казахстане отмечается стабильный рост заболеваемости COVID-19.