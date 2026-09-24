Новый прямой авиарейс свяжет Алматы и Чунцин

Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Китай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

23 сентября FlyArystan запустила регулярные рейсы по новому направлению Алматы – Чунцин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа «Аirbus 320neo».

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.