Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Карагандинской области в сфере птицеводства наращивают мощности и внедряют передовые технологии, сообщает Kazpravda.kz

В Бухар-Жырауском районе на птицефабрике «Акнар» ввели новый современный птичник с системой «умного» климат-контроля. Она анализирует показатели в режиме реального времени и автоматически корректирует параметры микроклимата в зависимости от возраста птицы и внешних условий. Такой подход позволяет улучшить качество продукции, а также экономить энергоресурсы за счёт более точного управления оборудованием.

Заместитель акима области Руслан Кенжебеков посетил предприятие и ознакомился с реализацией проекта.

Птицефабрика в Ботакаре специализируется на бройлерном производстве. Суточных цыплят доставляют из Венгрии и здесь выращивают на мясо. В ассортименте предприятия сегодня два десятка наименований мясной продукции. Последние два года на предприятии проводится масштабная модернизация. Новый птичник стал 29-м по счёту.

В этом году планируется строительство ещё шести новых птичников на территории Уштобе, для которых уже закуплено современное оборудование. Компания намерена в ближайшие годы увеличить объёмы производства вдвое.

«Новый птичник даст прирост на уровне 300 тонн мяса в год. Следующий птичник уже заложен, и дальше развиваемся. В этом году планируем выйти на объёмы 10 600 тонн продукции, в следующем – довести до 12 тыс. тонн. А к 2027–2029 годам – выйти на показатель порядка 17 тысяч тонн ежегодно, то есть планируем вырасти в два раза. Это обеспечит Карагандинскую область на 100% отечественным мясом птицы», – говорит директор ТОО «Акнар ПФ» Виктор Колчев.

На предприятии сейчас трудится около 400 человек. С развитием производства рабочих мест станет больше.

Руководство новым цехом доверили молодому специалисту Людмиле Туржановой.

«В птицеводстве я шесть лет. Это мой первый такой опыт. Пока всё идёт хорошо, птица растёт. Сейчас здесь 18 тыс. птиц. Дополнительно прошла обучение, чтобы работать с автоматизированными системами. Допустим, если в базе температура повысилась или понизилась, на компьютере сразу выходят сигналы. Мы вызываем инженеров, они проверяют и всё выстраивают», – пояснила сотрудница.

Развитию отрасли способствует государственная поддержка. Есть льготные кредиты, а также действует субсидирование мясного птицеводства. Благодаря этому предприятия получают возможность внедрять цифровые решения и современные технологии.

В итоге местные птицеводы укрепляют свои позиции на внутреннем рынке, повышая продовольственную безопасность региона.