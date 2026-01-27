Новый птичник с ИИ появился в Карагандинской области

134
Дана Аменова
специальный корреспондент

В этом году планируется строительство ещё шести новых птичников на территории Уштобе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Карагандинской области в сфере птицеводства наращивают мощности и внедряют передовые технологии, сообщает Kazpravda.kz

В Бухар-Жырауском районе на птицефабрике «Акнар» ввели новый современный птичник с системой «умного» климат-контроля. Она анализирует показатели в режиме реального времени и автоматически корректирует параметры микроклимата в зависимости от возраста птицы и внешних условий. Такой подход позволяет улучшить качество продукции, а также экономить энергоресурсы за счёт более точного управления оборудованием.

Заместитель акима области Руслан Кенжебеков посетил предприятие и ознакомился с реализацией проекта.

Птицефабрика в Ботакаре специализируется на бройлерном производстве. Суточных цыплят доставляют из Венгрии и здесь выращивают на мясо. В ассортименте предприятия сегодня два десятка наименований мясной продукции. Последние два года на предприятии проводится масштабная модернизация. Новый птичник стал 29-м по счёту.

В этом году планируется строительство ещё шести новых птичников на территории Уштобе, для которых уже закуплено современное оборудование. Компания намерена в ближайшие годы увеличить объёмы производства вдвое.

«Новый птичник даст прирост на уровне 300 тонн мяса в год. Следующий птичник уже заложен, и дальше развиваемся. В этом году планируем выйти на объёмы 10 600 тонн продукции, в следующем – довести до 12 тыс. тонн. А к 2027–2029 годам – выйти на показатель порядка 17 тысяч тонн ежегодно, то есть планируем вырасти в два раза. Это обеспечит Карагандинскую область на 100% отечественным мясом птицы», – говорит директор ТОО «Акнар ПФ» Виктор Колчев.

На предприятии сейчас трудится около 400 человек. С развитием производства рабочих мест станет больше.

Руководство новым цехом доверили молодому специалисту Людмиле Туржановой.

«В птицеводстве я шесть лет. Это мой первый такой опыт. Пока всё идёт хорошо, птица растёт. Сейчас здесь 18 тыс. птиц. Дополнительно прошла обучение, чтобы работать с автоматизированными системами. Допустим, если в базе температура повысилась или понизилась, на компьютере сразу выходят сигналы. Мы вызываем инженеров, они проверяют и всё выстраивают», – пояснила сотрудница.

Развитию отрасли способствует государственная поддержка. Есть льготные кредиты, а также действует субсидирование мясного птицеводства. Благодаря этому предприятия получают возможность внедрять цифровые решения и современные технологии.

В итоге местные птицеводы укрепляют свои позиции на внутреннем рынке, повышая продовольственную безопасность региона.

#технологии #ИИ #птичник

Популярное

Все
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
«Страна Любви – великая страна»
Лесники подкармливают диких животных
В Уштобе открыт новый зал бокса
Железная Анна
Книгу «Байконур vs Байқоңыр» презентовали в Жезказгане
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
У хозяев приз «За лучшую технику»
Фронтовой медсестре Анне Котовой исполнилось 102 года
В шаге от триумфа
Молодежь за зеленое будущее
Для досуга и занятий спортом
В регионе улучшаются условия обучения
Формировать правовую культуру с юных лет
Инженер из Кокшетау разработал оригинальную универсальную жатку
Реестр коррупционеров, статья за намек на взятку и поддержка общества
Конфигурация изменяется – ставки растут
Незаконно добывали руду
Курс на системное обновление
Борьба с распространением наркотиков не прекращается ни на минуту
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Все дело в пене из полиуретана
Олимпиада в прямом эфире
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Оксфордский хаб откроется в Астане
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
В Алматы сносят 4-этажное здание
Токаев предложил назвать будущий парламент Курултаем
Как выбрать налоговый режим в 2026 году: подать уведомление нужно до 1 марта
Усилили тренерский штаб
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Низкий поклон героям
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Новые госуслуги в сфере земельных отношений запустили в Каз…
ИИ помогает оцифровать все геологические данные в РК
Регионам поставили задачу увеличить посевы овощей и кукурузы
В статусе ведущего молочного региона

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]