Новый ракетно-космический комплекс назовут "Назарбаевским стартом" по предложению Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил назвать создаваемый для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" ракетно-космический комплекс в честь Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса, передает Kazpravda.kz.
Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".
Напомним, накануне Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
Елбасы посетил посольство Республики Казахстан в Москве, праздничный концерт по случаю Дня города Москвы, отреставрированный национальный павильон "Казахстан" на ВДНХ, а также провел переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным.
