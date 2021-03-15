Новый район образован в Туркестанской области по указу Токаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать в составе Туркестанской области административно-территориальную единицу район Сауран с административным центром в селе Шорнак путем выделения из состава города Кентау сельских округов Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы, Майдантал.
2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 12 марта 2021 года
№ 534
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать в составе Туркестанской области административно-территориальную единицу район Сауран с административным центром в селе Шорнак путем выделения из состава города Кентау сельских округов Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы, Майдантал.
2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 12 марта 2021 года
№ 534