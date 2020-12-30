Новый район появится на карте Казахстана

Общество
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Фото предоставлено источником
В Туркестанской области создадут новый район, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.   

"Сегодня мы с вами являемся свидетелями большого исторического события. Развитию населенных пунктов, в том числе городу Кентау, уделяется большое внимание. Расширение границ города Кентау, увеличение численности населения в два раза, расположение 12 сельских округов в городе Кентау свидетельствуют о переходе города на районный уровень. Это привело к снижению качества оказываемых госуслуг, низкому охвату инфраструктурными системами населенных пунктов, отдаленности центра города от сельских населенных пунктов. Учитывая, что город Кентау развивался как промышленный город по добыче полиметаллических руд, превращение Кентау в районный центр может фактически привести к замедлению развития города и недостаточному вниманию селам. Считаю целесообразным назвать новый район "Сауран", а районным центром закрепить село Шорнак", – сказал аким области.

Отметим, в средние века историческое городище Сауран располагалось вдоль Великого шелкового пути и было связано с древним Туркестаном. Поселок Шорнак станет административным центром нового района. Со своей стороны, местные жители с радостью восприняли эту новость. Важную инициативу единодушно поддержали интеллигенция и ветераны.

Стоит отметить, создание нового района, появление районных государственных органов, правоохранительных и других структурных органов обеспечит доступность государственных услуг и развитие сел. В то же время город Кентау получит новый импульс развития как промышленный и индустриальный центр.

Район "Сауран" появится на карте Туркестанской области накануне праздника Наурыз в следующем году. 


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