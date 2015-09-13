Новый референдум о независимости планирует провести Шотландия

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Фото с сайта alaft.livejournal.com
Шотландия должна будет провести новый референдум о независимости, заявила глава правительства Никола Стерджен. Она отметила, что о порядке и времени проведения нового референдума будет объявлено в манифесте руководимой ею Национальной партии Шотландии в будущем году в ходе региональных выборов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационное агентство "Интерфакс-Казахстан".

"Наш манифест определит, при каких обстоятельствах и когда, как мы считаем, будет удобно провести второй референдум", – сказала Стерджен журналистам.

Она подчеркнула, что шотландцы сами должны будут решить, поддержать или нет идеи манифеста, а сам референдум "может состояться через 5 или 10 лет".

По данным опроса общественного мнения, проведенного агентством Ipsos Mori, в настоящее время за независимость Шотландии выступает уже 55% населения.

"Меня не удивляет, что поддержка идеи независимости укрепляется в последние годы", – сказала первый министр.

В 2014 году на референдуме 55% населения Шотландии высказалось против независимости, поддержали идею 45%.

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