Новый рекорд страны

Галина Якушева установила новый рекорд Казахстана в спортивной ходьбе на 35 километ­ров на чемпионате мира по легкой атлетике, проходящем в США. Наша спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 54 минуты 50 секунд, что теперь является новым рекордом страны в этой дисциплине. Это время позволило казахстанке занять 17-е место на данном первенстве планеты.

Победительницей женских соревнований в спортивной ходьбе на дистанции 35 километров стала перуанка Кимберли Гарсия Леон, которая преодолела дистанцию за 2 часа 39 минут 16 секунд. Второй финишировала Катажина Здзебло из Польши (2:40.03), а замкнула тройку призеров китаянка Цеян Шэньцзе (2:40.37). Еще одна казахстанка Полина Репина была дисквалифицирована по ходу дистанции.